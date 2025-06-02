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Metin Gürcan'a Casusluk Suçundan 16 Yıl 8 Ay Hapis Cezası

DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan, casusluk suçlamasıyla 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme kararını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Haziran 2025 10:49, Son Güncelleme : 02 Haziran 2025 10:56
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Metin Gürcan'a Casusluk Suçundan 16 Yıl 8 Ay Hapis Cezası

Eski asker ve akademisyen olan DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan, "Devletin güvenliği ve siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etmek" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yabancı misyon temsilcilerine casusluk yaptığı suçlamasıyla yargılanan Metin Gürcan'ın Ankara 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davasında karar açıklandı. DEVA Partisi kurucularından olan Gürcan, 16 yıl 8 ay hapis cezası aldı.

İddianame ve Suçlamalar

Gürcan hakkında hazırlanan iddianamede; yabancı misyon temsilcilerine para karşılığı Türkiye'nin Suriye ve Irak'a yönelik askeri operasyonları, bu bölgelerdeki gözlem noktaları, askeri birlikleri ve bu birliklerin hareketliliği, Türkiye'nin Libya'daki askeri gücü ve faaliyetleri, Türkiye'nin bazı ülkelerde konuşlu askeri birlikleri, Türkiye'nin dış politikasına ilişkin düzenlenen toplantılar ve içerikleri, Türkiye'nin geliştirdiği İHA ve SİHA'lara dair bilgiler gibi birçok hassas konu yer aldı.

Adli Süreç ve Karar

  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "casusluk suçu" nedeniyle 2021 yılında başlatılan adli süreç kapsamında Metin Gürcan, ilk olarak 26.11.2021'de İstanbul'da gözaltına alındı.
  • Emniyet ve savcılık sorgularının ardından 29.11.2021 tarihinde Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliğince, "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
  • 2022 yılında adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verildi.
  • 23.05.2025 tarihinde görülen duruşmada TCK 328'inci maddesi kapsamında "Devletin Gizli Kalması Gereken Bilgilerini Siyasal veya Askeri Casusluk Amacıyla Zincirleme Biçimde Temin Etme" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılarak aynı gün Sincan 2 No.lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi.

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