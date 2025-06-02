Otomobil takla attı: Yaralılar, yardıma koşan vatandaşa hakaret etti

İstanbul Sancaktepe'de meydana gelen bir trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil takla atarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazanın ardından otomobilin içinde sıkışan yaralılar, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılmaya çalışıldı. Olay sırasında bir kişi, araçta kalanları çıkarmak için camı kırarak müdahale etmek istedi. Ancak, yaralılar camı kıran vatandaşa hakaretle karşılık verdi. Bu ilginç anlar, bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı ve sosyal medyada dikkat çekti.

Kaza Anı ve Müdahale

Kaza, Sancaktepe Samandıra Bağlantı Yolu 'nda gerçekleşti.

'nda gerçekleşti. Sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı ve araç takla attı.

Yaralılar, çevredeki sürücülerin yardımıyla kurtarılmaya çalışıldı.

Bir vatandaş, camı kırarak müdahale etmek istedi ancak içerideki yaralılar tepki gösterdi.

Olay Sonrası Gelişmeler

Takla atan araçta sıkışan yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Olayın görüntüleri ise motosikletlinin kask kamerasına yansıyarak dikkat çekici bir belge niteliği taşıdı.