Memur sendikalarının üye sayıları belli olmaya başladı
Henüz Resmi Gazete'de yayımlanmayan memur sendikası verileri, konfederasyonlara bağlı sendikaların sosyal medya duyurularıyla ortaya çıkmaya başladı. Eğitim-Bir-Sen 428 binin üzerinde üyeyle ilk sırada yer aldı.
Kamu görevlilerinin sendika üyelik sayılarını gösteren yıllık istatistiklerin Resmi Gazete'de açıklanması beklenirken, bazı sendikalar 2025 yılına ait üye sayılarını kendi sosyal medya hesaplarından duyurmaya başladı.
Memur-Sen'in önde gelen sendikaları sayılarını açıkladı
Kamu görevlileri arasında en yüksek üye sayısına sahip olan Memur-Sen Konfederasyonu'na bağlı yetkili sendikalar şu şekilde sıralandı:
- Eğitim-Bir-Sen: 428.632 üye
- Büro Memur-Sen: 117.044 üye
- Diyanet-Sen: 88.260 üye
- Toç-Bir-Sen: 48.452 üye
- Bem-Bir-Sen: 54.000 üye
- Bayındır, İnşaat ve Köy Hizmetleri Hizmet Kolu: 21.232 üye
- Birlik Haber-Sen: 13.618 üye
- Ulaştırma Memur-Sen: 10.715 üye
Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu'na bağlı Türk Kültür Sanat-Sen, üye sayısını 6.858 olarak açıkladı. Türk Kültür Sana-Sen yetkili sendika konumuna geldi.
Üç hizmet kolunda sayı açıklanmadı
Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu henüz 2025 yılına ait üye sayılarını kamuoyuyla paylaşmadı. Bu hizmet koluna ait verilerin de, önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
Kamu personeline ait sendika verilerinin kısa süre içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Veriler, toplu sözleşme süreci öncesi sendikaların temsil yetkisini de belirleyecek.