Memur sendikalarının üye sayıları belli olmaya başladı

Kamu görevlilerinin sendika üyelik sayılarını gösteren yıllık istatistiklerin Resmi Gazete'de açıklanması beklenirken, bazı sendikalar 2025 yılına ait üye sayılarını kendi sosyal medya hesaplarından duyurmaya başladı.

Memur-Sen'in önde gelen sendikaları sayılarını açıkladı

Kamu görevlileri arasında en yüksek üye sayısına sahip olan Memur-Sen Konfederasyonu'na bağlı yetkili sendikalar şu şekilde sıralandı:

Eğitim-Bir-Sen : 428.632 üye

: 428.632 üye Büro Memur-Sen : 117.044 üye

: 117.044 üye Diyanet-Sen: 88.260 üye

88.260 üye Toç-Bir-Sen : 48.452 üye

: 48.452 üye Bem-Bir-Sen : 54.000 üye

: 54.000 üye Bayındır, İnşaat ve Köy Hizmetleri Hizmet Kolu : 21.232 üye

: 21.232 üye Birlik Haber-Sen : 13.618 üye

: 13.618 üye Ulaştırma Memur-Sen: 10.715 üye

Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu'na bağlı Türk Kültür Sanat-Sen, üye sayısını 6.858 olarak açıkladı. Türk Kültür Sana-Sen yetkili sendika konumuna geldi.

Üç hizmet kolunda sayı açıklanmadı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu henüz 2025 yılına ait üye sayılarını kamuoyuyla paylaşmadı. Bu hizmet koluna ait verilerin de, önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Kamu personeline ait sendika verilerinin kısa süre içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Veriler, toplu sözleşme süreci öncesi sendikaların temsil yetkisini de belirleyecek.



