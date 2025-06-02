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Önder Kahveci: Arife Günü Tam Gün Tatil Olmalıdır

Kurban Bayramına sayılı günler kala Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'den 'Arife Günü tam gün tatil olmalıdır' çağrısı geldi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Haziran 2025 11:46, Son Güncelleme : 02 Haziran 2025 11:54
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Önder Kahveci: Arife Günü Tam Gün Tatil Olmalıdır

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Kurban Bayramı öncesinde kamu çalışanlarının beklentilerine dikkat çekerek Arife günü olan 5 Haziran 2025 Perşembe gününün tam gün tatil ilan edilmesi çağrısında bulundu.

Önder Kahveci, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bayramların manevi iklimine hazırlanmanın ve aile bağlarının güçlenmesinin önemine vurgu yaptı. Arife gününün sadece öğleden sonra idari izin kapsamına alınmasının kamu çalışanları için mağduriyet oluşturacağını belirtti.

Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci: Kamu çalışanları için Arife günü tam gün izin olmalı

Kahveci açıklamasında, Arife gününün;

  • Şehirler arası yolculukların başladığı,
  • Bayram alışverişi ve hazırlıkların yoğunlaştığı,

İbadet ve manevi yoğunluğun yaşandığı bir zaman dilimi olduğunu hatırlatan Kahveci, yarım gün çalışmanın kamu hizmetlerinde aksamalara yol açabileceğini ve çalışanların bayramı huzurlu geçirmelerini zorlaştıracağını ifade etti.

"Kamu vicdanı ve sosyal devlet anlayışı dikkate alınmalı"

Kahveci, sosyal devlet anlayışının, çalışanların insani ihtiyaçlarını gözetmesi gerektiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Arifenin tam gün tatil ilan edilmesi; hem kamu vicdanını rahatlatacak, hem de kamu hizmetinde doğabilecek aksamaların önüne geçecektir. Türkiye Kamu-Sen olarak çağrımız nettir: Arife günü tam gün tatil olmalıdır!"

Cumhurbaşkanlığı'nın önceki açıklamasında 5 Haziran'ın yalnızca öğleden sonra için idari izin kapsamına alınacağı belirtilmişti. Türkiye Kamu-Sen, bu kararın yeniden gözden geçirilmesini talep ediyor.

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