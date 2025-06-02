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İstanbul'da Fiyatı En Çok Artan ve Düşen Ürünler Açıklandı

İstanbul'da mayıs ayında fiyatı en çok artan ürün kayısı olurken, sivri biberin fiyatı en fazla düşüş gösterdi. Detaylar haberimizde.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Haziran 2025 12:08, Son Güncelleme : 02 Haziran 2025 12:09
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İstanbul'da Fiyatı En Çok Artan ve Düşen Ürünler Açıklandı

İstanbul'da mayıs ayında fiyatı bir önceki aya göre en çok artan ürün kayısı olurken, en çok düşen ürün ise sivri biber oldu. İstanbul Ticaret Odası (İTO), mayıs ayında perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler ile değişim oranlarını açıkladı. Mayısta bir önceki aya göre indekste yer alan 336 ana üründen 179'unun fiyatında artış izlenirken, 45 ürünün fiyatı azaldı.

Fiyatı En Fazla Artan Ürünler

  • Kayısı: %48,11
  • Şehirlerarası otobüs bileti ücretleri: %47,98
  • Limon: %18,55
  • Fındık içi: %15,75
  • Saat: %15,65
  • Oyuncak: %13,73
  • Makyaj malzemeleri: %11,03
  • Antep fıstığı: %10,74
  • Bebek maması: %10,46
  • Tablet: %10,42
  • Simit: %10,38
  • Elma: %10,28
  • Portakal ücreti: %9,89
  • Karışık kuruyemiş: %9,40
  • Ağız ve diş bakım ürünleri: %9,17

Fiyatı En Fazla Düşen Ürünler

  • Sivri biber: %44,86 azalış
  • Çarliston biber: %44,01 azalış
  • Salatalık: %42,09 azalış
  • Taze fasulye: %39,89 azalış
  • Patlıcan: %37,40 azalış
  • Dolmalık biber: %35,09 azalış
  • Kabak: %29,07 azalış
  • Kuru soğan: %20,25 azalış
  • Yeşil soğan: %17,05 azalış
  • Yumurta: %14,78 azalış
  • Domates: %13,92 azalış
  • Sarımsak fiyatı: %12,09 azalış
  • Roka: %5,58 azalış
  • Kıvırcık: %4,38 azalış
  • Çilek: %3,33 azalış

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