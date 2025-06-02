İETT otobüsü alev alev yandı
Sarıyer'de İETT otobüsünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlere teslim olan otobüs, kullanılamaz hale geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Haziran 2025 12:20, Son Güncelleme : 02 Haziran 2025 14:02
Tarabya Bayırı Caddesi üzerinde ilerleyen İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler otobüsün her tarafını sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangın söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi.