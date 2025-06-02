İETT otobüsü alev alev yandı

Alevler otobüsün her tarafını sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tarabya Bayırı Caddesi üzerinde ilerleyen İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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