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5510 Kapsamında Memur Olan 5434 Kapsamında Yetim Aylığı Alabilir Mi?

Yetim aylıklarında önemli şart, dul veya bekar olma yanında, memur olmama koşulu da önemli şartlardan birisi olmaktadır.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Haziran 2025 14:00, Son Güncelleme : 02 Haziran 2025 13:47
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5510 Kapsamında Memur Olan 5434 Kapsamında Yetim Aylığı Alabilir Mi?

Ziyaretçi sorusu : 5510 a tabi memur kız 5434 tabi emekli babasından aylık alabilir mi?

Detaylar/Değerlendirmeler:

5434 sayılı Kanuna göre yetim aylığı alma şartları:

Sitemizde yapmış olduğumuz değerlendirmelerde kız yetimlerin aylık alma şartları olarak;

Bekar/dul veya belirli yaşlara kadar öğrenci olma şartı ile Devlet memuru olmama şartları özellikle belirtilmiştir.

Devlet memuru olmama şartına ilişkin hüküm nerede yer almaktadır?

5434 sayılı Kanun Madde 99 hükmü; "Emekli, adi malullük, vazife malullüğü, dul veya yetim aylığı, son hizmet zammı alanlardan; hiçbir şarta bağlı olmaksızın emeklilik hakkı tanınan vazifelere tayin edilenlerin, aylıklarının tamamı, bu vazifelere tayinleri tarihini takibeden ay başından itibaren kesilir. Ancak hayrat hademesinin aylıkları kesilmez ve kendilerine bu hizmetlerinden dolayı son hizmet zammı da yapılmaz.

." şeklindedir.

Bu hükümde geçen "hiçbir şarta bağlı olmaksızın emeklilik hakkı tanınan vazifelere" ibaresi, kişilerin Devlet memuru olmaması gerektiğini belirlemektedir.

5510 sayılı Kanun 4 üncü madde birinci fıkra ( c ) bendi hükmü de kişilerin 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memurluğunu ifade etmektedir. Yani, emeklilik hakkı tanınan vazifeler demek 657 sayılı Kanun kapsamında olan memur statüsündeki kişilerden SGK primleri kesilen durumları belirtmektedir.

Sonuç bağlamında değerlendirmemiz:

5434 sayılı Kanun kapsamında yetim aylığı alınıp alınmaması şartlarında aranılan Devlet memurluğu görevinin ister 5434 sayılı Kanun (1 Ekim 2008 tarihinden önce memur olma) ister 5510 sayılı Kanun (1 Ekim 2008 tarihinden sonra memur olma) kapsamında memur olunsun, bu görev hiçbir şarta bağlı olmaksızın emeklilik hakkı tanınan vazifeler kapsamına giren görev olduğundan, 5510 sayılı Kanun kapsamında memur olan kişiler 5434 kapsamında olup vefat eden anne veya babalarından dolayı yetim aylığı alamayacaklarını söyleyebiliriz. Özetle, kişiler her ne kadar 5434 veya 5510 kapsamında sosyal güvenlikleri sağlanmış olsa da, memur statüsündeki kişiler genel mevzuat olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında olduklarından tabi oldukları sosyal güvenlik statüleri bu durumu değiştirmemektedir.

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