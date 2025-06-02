Erdoğan: Orman varlığımız 23,4 milyon hektara ulaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etimesgut Havaalanı'nda düzenlenen "Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında" programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, son 23 yılda yeşil vatandaki başarıların taçlandırıldığını ve çevre ile doğa korumada tarihi adımlar atıldığını belirtti. Orman varlığının 23,4 milyon hektara ulaştığını vurgulayan Erdoğan, yer altı ve üstü kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir kullanımının ülkeler için en temel önceliklerden biri olduğunu ifade etti. Artan sıcaklıklar ve kuraklıkların ormanlar için ciddi tehditler oluşturduğunu, 2024'ün son 145 yılın en sıcak yılı olarak kayıtlara geçtiğini, 2025'in ise bir önceki yıla göre daha sıcak olmasının beklendiğini söyledi.

Orman Yangınları ve Alınan Önlemler

Orman varlığının büyük bir tehdit ve tehlike altında olduğuna dikkat çeken Erdoğan, artık eskisinden daha büyük orman yangınlarıyla mücadele edildiğini belirtti. Yaz aylarında dikkat edilmesi gereken hususlara değinen Erdoğan, özellikle hava sıcaklığı yüksek ve nem az ise ormanlık alanlarda ateş yakılmamasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Yangınla Mücadelede Türkiye'nin Konumu

Orman yangınlarıyla mücadele araçlarının sayısı 1.786 'ya çıktı.

'ya çıktı. 130 bini aşkın orman yangını gönüllüsü yeşil vatan için çalışıyor.

yeşil vatan için çalışıyor. Yangınla mücadelede insansız hava aracı kullanımında Avrupa'da birinci , dünyada ise ikinci ülke konumundayız.

, dünyada ise ikinci ülke konumundayız. 105 helikopter ve İHA'larla yangınlara anında müdahale ediliyor.

"Açık alanda ateş yakılmamalı" uyarısında bulunan Erdoğan, çevre ve doğa koruma konusunda atılan adımların devam edeceğini belirtti.