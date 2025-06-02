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Kacır: Ülkemizi bilim ve teknolojide söz sahibi konuma taşıdık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, ODTÜ'de açılan yeni merkezlerle Türkiye'nin bilim, teknoloji ve girişimcilikteki yükselişini vurguladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Haziran 2025 14:17, Son Güncelleme : 02 Haziran 2025 14:18
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Kacır: Ülkemizi bilim ve teknolojide söz sahibi konuma taşıdık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin son 23 yılda bilim ve teknoloji alanında önemli bir ivme kazandığını belirterek, bilimsel yayın sayısının yıllık 9 binden 49 bine yükseldiğini ifade etti. ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Yaratıcı Endüstriler Aracılığıyla Ekonomik Kalkınma Projesi (ECITE)" ile "Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Merkezi Projesi" açılış töreninde konuşan Kacır, toplamda 13,9 milyon avroluk yatırım ile hayata geçen merkezlerin ülkeye katkı sağlayacağını söyledi.

Bilim ve Teknolojide Büyük Atılım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, "Her alanda tam bağımsız bir Türkiye" hedefiyle bilim ve teknolojide büyük atılımlar gerçekleştirildiğini vurgulayan Kacır, ülkenin bilimde ve teknolojide dünyada söz sahibi konuma taşındığını belirtti. Bu dönemde, bilimsel yayın sayısında 22'nci sıradan 14'üncü sıraya yükselindiğini, araştırmacıların uluslararası ortak yayınlarda 10 kat daha fazla yer aldığını aktardı.

Üniversitelerin Rolü ve Katkıları

Kacır, nitelikli yayınların katma değeri yüksek ürünlere ve teknolojilere dönüşmesinin öncelikleri olduğunu belirterek, üniversitelerin girişimcilik kültürünü büyüten ve gençleri üretmeye teşvik eden merkezlere dönüşmesinin önemine dikkat çekti.

ODTÜ'nün Başarıları

  • Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde 2024'te 1. sırada yer aldı.
  • 2012'den bu yana toplamda 8 kez zirvede bulundu.
  • TÜBİTAK bursları kapsamında 8 binden fazla öğrenci ve araştırmacıya yaklaşık 3,3 milyar lira destek sağlandı.
  • 1742 projeye 7,9 milyar lira destek sunuldu.
  • Mikro-Elektro-Mekanik Sistemler Merkezi ve Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne araştırma altyapısı statüsü kazandırıldı.
  • 56 proje için 708 milyon lira kaynak aktarıldı.

Kreatif Endüstrilerde Güçlü Adımlar

ODTÜ'nün akademik birikimini sanayici ve girişimcilerle buluşturacak iki yeni altyapının açılışı gerçekleştirildi. "ECITE Projesi" kapsamında kurulan "METU Crea", kreatif endüstrilerde faaliyet gösteren KOBİ'lerin rekabet gücünü artıracak. Giyilebilir teknolojiler, oyun sektörü ve yeni nesil görsel hikaye anlatıcılığı alanlarında inovatif projeler için gerekli teknik donanım ve yazılımlar sağlandı.

Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Merkezi

ODTÜ Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Merkezi, 8,3 milyon avro bütçeyle hayata geçirildi. Merkezde, akıllı-esnek üretim sistemleri, yapay zeka ve büyük veri analitiği, sanal ve artırılmış gerçeklik alanlarına odaklanan üç laboratuvar kuruldu. Otomotiv ve makine sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin dijitalleşme yolculuğuna destek verilecek, firmalar teknik altyapıdan yararlanarak ürün ve süreçlerini en son dijital teknolojilerle test etme, prototipleme ve iyileştirme imkanına sahip olacak.

KOBİ'lere Katkı ve Gelecek Vizyonu

Kacır, Bakanlık olarak bu projelerle Türkiye ekonomisinin yüksek teknoloji ve katma değer odaklı dönüşümünü desteklemeye devam edeceklerini belirtti. "Alın ve akıl teri"yle yeşeren fikirlerin girişimlere, girişimlerin başarıya dönüşmesi için her türlü desteğin süreceğini vurgulayan Kacır, ODTÜ'nün Türkiye'nin bilim, teknoloji ve girişimcilik yolculuğunda önemli rolünü gelecekte daha da derinleştireceğine inandığını ifade etti.

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