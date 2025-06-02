Cari Açık Azalıyor, İhracatta Yükseliş Sürüyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomik büyümenin dengeli bir şekilde sürdürülmesi, ihracattaki artış, cari açıktaki azalış ve işsizlik oranlarındaki gerilemenin, uygulanan programın başarılı bir şekilde ilerlediğini gösterdiğini belirtti. Mayıs ayı dış ticaret verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, ihracatın mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 oranında arttığını ve yıllıklandırılmış ihracatın 265,5 milyar doların üzerine çıktığını ifade etti.

İhracatta Artış ve Ekonomik Göstergeler

Küresel ekonomi ve ticaretteki zorlu koşullara rağmen, yüksek katma değer, inovasyon ve rekabetçilik odaklı ihracat perspektifinde sürdürülen politikalar sayesinde bu yılın ilk 5 ayında ihracat, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 3,5 oranında artırıldı.

Ekonomik Programın Başarıları

Ekonomik büyümenin dengeli bir şekilde sürdürülmesi

İhracattaki artış

Cari açıktaki azalış

İşsizlik oranlarındaki gerileme

Dezenflasyona yönelik program kararlı şekilde sürdürülürken, dengeli büyüme perspektifi içinde ekonominin dinamizmini güçlendirmeye; yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı desteklemeye devam edileceği vurgulandı.