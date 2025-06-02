Uzlaştırma Uygulamasında Yüzde 83 Başarı Oranına Ulaşıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, uzlaştırma uygulamasına ilişkin yaptığı açıklamada, 2017 yılından günümüze kadar müzakereleri tamamlanan toplam 2 milyon 300 bin 480 dosyanın 1 milyon 909 bin 336'sını çözüme kavuşturduklarını belirtti. Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hayata geçirilen alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle anlaşmazlıkların dostane bir şekilde, en az maliyetle ve makul sürede çözüme kavuşturulduğunu ifade etti. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri sayesinde yargının iş yükünün hafiflediğini, adalete erişimin güçlendiğini ve toplumsal barışa katkı sağlandığını vurguladı.

Uzlaştırma Uygulamasında Elde Edilen Başarılar

"Müzakeresi tamamlanan dosyalarda uzlaşma oranını yüzde 83'e çıkararak büyük bir başarıya imza attık" diyen Tunç, ceza hukukunda alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biri olan ve 1 Ocak 2017'den itibaren etkin ve yaygın bir şekilde uygulanan uzlaştırma ile ihtilafların büyümeden sonuçlandığını belirtti. Bu uygulamanın, mağdurun zararının hızla giderilmesini ve failin suçtan doğan sorumluluğunu kabul etmesini sağladığını vurguladı.

Uzlaştırma Uygulamasına İlişkin Sayısal Veriler

Bu yılın ilk 5 ayında uzlaştırma müzakereleri tamamlanan 115 bin 146 dosyanın 97 bin 17'si çözüme kavuşturuldu.

uzlaştırma müzakereleri tamamlanan çözüme kavuşturuldu. Geçtiğimiz yıl uzlaştırma müzakereleri tamamlanan 277 bin 775 dosyanın 232 bin 921'i çözüldü.

uzlaştırma müzakereleri tamamlanan çözüldü. 2017 yılından günümüze kadar ise müzakereleri tamamlanan toplam 2 milyon 300 bin 480 dosyanın 1 milyon 909 bin 336'sı çözüme ulaştı.

Müzakeresi tamamlanan dosyalarda uzlaşma oranı yüzde 83'e çıkarıldı. Bu başarıda en büyük paya sahip olan 31 bin 429 uzlaştırmacıya emekleri, gayretleri ve özverili çalışmaları için teşekkür edildi.