AB'den Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığı

Kamu İşçileri Teklif Bekliyor: 3 Ay Geçti, Hükümet Hala Sessiz!
Kamu İşçileri Teklif Bekliyor: 3 Ay Geçti, Hükümet Hala Sessiz!
SGK Açıkladı: O Emeklilerin Maaşları Erken Yatacak!
SGK Açıkladı: O Emeklilerin Maaşları Erken Yatacak!
Danıştay karar verdi: Bu ürünlerde iade hakkı yeniden kazanıldı
Danıştay karar verdi: Bu ürünlerde iade hakkı yeniden kazanıldı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cenazeden dönenleri taşıyan midibüs devrildi: 2 ölü
Cenazeden dönenleri taşıyan midibüs devrildi: 2 ölü
Kurban Bayramı Trafik Tedbirlerinde 68 Bin Güvenlik Görevde
Kurban Bayramı Trafik Tedbirlerinde 68 Bin Güvenlik Görevde
Kacır: Ülkemizi bilim ve teknolojide söz sahibi konuma taşıdık
Kacır: Ülkemizi bilim ve teknolojide söz sahibi konuma taşıdık
Erdoğan: Orman varlığımız 23,4 milyon hektara ulaştı
Erdoğan: Orman varlığımız 23,4 milyon hektara ulaştı
Otomotiv Endüstrisi İhracatta Lider Sektör Oldu
Otomotiv Endüstrisi İhracatta Lider Sektör Oldu
AJet yurt dışı ağına 3 yeni hat daha ekledi
AJet yurt dışı ağına 3 yeni hat daha ekledi
İstanbul'da Fiyatı En Çok Artan ve Düşen Ürünler Açıklandı
İstanbul'da Fiyatı En Çok Artan ve Düşen Ürünler Açıklandı
Engellilere Ankarakart Ücreti: TİHEK'ten ABB'ye Ceza
Engellilere Ankarakart Ücreti: TİHEK'ten ABB'ye Ceza
Motorin ve Otogaza İndirim Geliyor
Motorin ve Otogaza İndirim Geliyor
Metin Gürcan'a Casusluk Suçundan 16 Yıl 8 Ay Hapis Cezası
Metin Gürcan'a Casusluk Suçundan 16 Yıl 8 Ay Hapis Cezası
Hanehalkı Harcamalarında Konut ve Kira İlk Sırada
Hanehalkı Harcamalarında Konut ve Kira İlk Sırada
Tarım-Orman Hizmet kolunda sendika üye sayıları netleşti
Tarım-Orman Hizmet kolunda sendika üye sayıları netleşti
Türkiye'nin En Yenilikçi ve Girişimci 50 Üniversitesi Belli Oldu
Türkiye'nin En Yenilikçi ve Girişimci 50 Üniversitesi Belli Oldu
Tapuda Dijital Dönüşümle İşlemler Saniyelere İniyor
Tapuda Dijital Dönüşümle İşlemler Saniyelere İniyor
Belediye başkanı çöp topladı, sendikacıyla tartıştı
Belediye başkanı çöp topladı, sendikacıyla tartıştı
Sebze ve Meyve Fiyatlarında Düşüş Başladı
Sebze ve Meyve Fiyatlarında Düşüş Başladı
Sinop'ta hastane acil servisinde patlama
Sinop'ta hastane acil servisinde patlama
Yağışlar İç ve Doğu Bölgelerde Devam Edecek
Yağışlar İç ve Doğu Bölgelerde Devam Edecek
TBMM'de Yoğun Hafta: Başkanlık Seçimi ve Yargı Paketi
TBMM'de Yoğun Hafta: Başkanlık Seçimi ve Yargı Paketi
Vali Gül'den sosyal medya uyarısı: Devlet sosyal medyadan yönetilmez
Vali Gül'den sosyal medya uyarısı: Devlet sosyal medyadan yönetilmez
Antalya'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Gençlik kampında facia: 2 öğrenci hayatını kaybetti, 1'i ağır yaralı
Gençlik kampında facia: 2 öğrenci hayatını kaybetti, 1'i ağır yaralı
14 yaşındaki çocuk babasını silahla öldürdü, annesini yaraladı
14 yaşındaki çocuk babasını silahla öldürdü, annesini yaraladı
'Temmuz ayında ara zam yapın'
'Temmuz ayında ara zam yapın'
Yılmaz Tunç'tan 10. yargı paketine ilişkin ilk açıklama
Yılmaz Tunç'tan 10. yargı paketine ilişkin ilk açıklama
407 yerde seçim sandığı kuruldu
407 yerde seçim sandığı kuruldu
Ana sayfaHaberler Dünya

AB'den Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığı

Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya ham petrol tavan fiyatının düşürülmesini de içeren 18'inci yaptırım paketi hazırlıklarına başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Haziran 2025 15:30, Son Güncelleme : 02 Haziran 2025 15:31
Yazdır
AB'den Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığı

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'li Senatör Lindsey Graham ile Berlin'de yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

ABD Senatosunun ve Cumhuriyetçilerin önemli isimlerinden Graham ile güzel bir görüşme gerçekleştirdiğine işaret eden von der Leyen, "AB, ham petrol tavan fiyatının düşürülmesi de dahil olmak üzere 18'inci sert yaptırım paketini hazırlıyor. Bu adımlar, ABD'nin aldığı tedbirlerle birlikte atıldığında yaptırımlarımızın ortak etkisini önemli ölçüde artıracak." ifadelerini kullandı.

AB Komisyonundan yapılan açıklamada ise AB'nin, Kuzey Akım altyapısı, Rusya'nın bankacılık sektörü ve ham petrol fiyat sınırını düşürme dahil olmak üzere Rusya'nın enerji gelirlerini hedef alan 18. yaptırım paketi hazırlıklarına başladığına dikkati çekildi.

Rusya'nın petrolünü taşımada kullandığı gölge filosunu hedef alan adımlar da uygulandığı anımsatılan açıklamada, Kremlin'in mali kaynaklarını azaltmanın hedeflendiği belirtildi.

AB, şimdiye kadar savaş nedeniyle Rusya'ya yönelik 17 yaptırım paketini hayata geçirdi. Bu çerçevede Rusya'ya, ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünlerle altın ve elması da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uygulanıyor.

Deniz yoluyla taşınan ham petrol ile bazı petrol ürünlerinin Rusya'dan AB'ye gönderilmesine yönelik yasak, bazı Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılması ve çok sayıda yayın kuruluşunun faaliyetlerinin askıya alınması da yaptırımlar arasında bulunuyor.

AB'nin yaptırım listesinde de 2 binden fazla kişi ve kurum yer alıyor. AB ülkelerinin, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole yönelik ithalat yasağı ve varil başına 60 dolar tavan fiyat kararları, 2022 sonunda uygulamaya girmişti.

Bu kapsamda Rus petrolünün, üçüncü ülkelere belirlenen fiyattan daha yüksek bir seviyede satılması durumunda G7 ve AB ülkelerindeki şirketler, bu petrole nakliye, sigorta ve aracılık gibi çeşitli hizmetleri sunamıyor. Söz konusu hizmetlerin sağlanabilmesi için Rus petrolünün, tavan fiyatın altında işlem görmesi gerekiyor.

AB, Rus petrolüne tavan fiyat seviyesinin düşürülmesini ve ülkenin petrol gelirlerinin daha da azaltılmasını istiyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber