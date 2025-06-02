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Danıştay karar verdi: Bu ürünlerde iade hakkı yeniden kazanıldı

Danıştay'ın son kararıyla tüketicilerin uzaktan satışlarda vazgeçme hakkı korundu. Mahkeme kararıyla akıllı saat, cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi ürünlerde vazgeçme hakkı yeniden tanındı. Tüketiciler artık kargo ücreti ödemeyecek.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Haziran 2025 16:16, Son Güncelleme : 02 Haziran 2025 16:17
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Danıştay karar verdi: Bu ürünlerde iade hakkı yeniden kazanıldı

Akıllı saatler, cep telefonu, tablet, bilgisayar ve motosiklet gibi ürünlerde vazgeçme hakkının kaldırılmasına karşı açılan davada karar çıktı. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bu dava sonucunda tüketicinin hakkının yenmemeye devam edeceğini, tüketicinin yine aynı şekilde vazgeçme haklarına sahip olacağını ve kargo bedelini kendisinin ödemeyeceğini belirtti.

1 Ocak itibarıyla yürürlüğe giren yönetmelik ile bu ürünlerde vazgeçme hakkının kaldırılması üzerine Danıştay'a dava açılmıştı. Davanın tüketici lehine sonuçlanmasıyla birlikte, tüketicilerin hakları korunmaya devam edecek.

Yönetmelik ve Dava Süreci

Mahmut Şahin, daha önce Kayseri Adliyesi önünde bir basın açıklaması yaparak, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğü'nün uzaktan satışlarla ilgili yapmayı düşündüğü değişikliklere Danıştay'a itirazda bulunduklarını ifade etti. Yapılmak istenen değişikliklerin Tüketici Kanunu'nun ruhuna uymadığını ve yürürlüğe girmemesi gerektiğini vurguladı. Uzaktan satışlarda tüketicinin vazgeçme haklarının kısıtlanması ve bu ürünlerde vazgeçme hakkının kaldırılması planlanıyordu. Ayrıca, vazgeçilen ürünlerde kargo ücretinin tüketiciye yüklenmesi de gündemdeydi.

  • Uzaktan satışlarda vazgeçme hakkı korunacak.
  • Kargo bedelini tüketici ödemeyecek.
  • Tüketici Kanunu'na aykırı düzenlemeler geri çekildi.

Dava Sonucu ve Açıklamalar

Danıştay'a açılan dava sonucunda, bakanlık düzenlemeyi geri çektiğini duyurdu. Böylece, tüketicinin hakları korunmuş oldu ve e-ticaret lobisinin talepleri reddedildi. Kargocuları zengin etmeye veya suistimal eden satıcıların keyfine göre iş yapmasına izin verilmedi. Tüketici yine aynı şekilde vazgeçme haklarına sahip olacak ve kargo bedelini ödemeyecek.

Avukat Kerim Bahadır Ertaş'ın Açıklamaları

Avukat Kerim Bahadır Ertaş, dava sürecinde iki ana gündem üzerinde durduklarını belirtti:

  • İade edilen mallara ilişkin kargo ücretini vatandaşın ödememesi.
  • Kişilerin cayma hakkını kullanamayacağı ifadelerin ortadan kaldırılması.

Kısmi olarak amaçlarına ulaştıklarını, kalan maddelerle ilgili yargı sürecinin devam ettiğini ifade etti.


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