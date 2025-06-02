SGK Açıkladı: O Emeklilerin Maaşları Erken Yatacak!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamaya göre emekli aylığı ödemeleri erken tarihe çekildi.

Haziran 2025 dönemine ilişkin aylık ödemeler öne çekilerek 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara geçecek.

SGK, tarafından yapılan açıklamada "Aylık ödeme günü 5 Haziran olan 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekli ve hak sahiplerimizin Haziran 2025 dönemine ilişkin aylık ödemeleri öne çekilerek 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara yatırılacaktır" denildi.