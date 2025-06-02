MHP'nin bayramlaşma programı belli oldu: CHP programda yok

MHP'de aynı siyasi partilerin genel merkezlerine Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Genel Başkan Başdanışmanı MYK Üyesi Esma Özdaşlı ve MYK Üyesi Şahin Kartal heyeti ile ziyaret gerçekleştirecek.

MHP Genel Merkezini, DSP, DEM, AK PARTİ, Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi heyetleri ziyaret edecek. MHP'nin kabul heyetinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, MYK Üyesi Turan Şahin, MYK Üyesi Özmen Alp Giray Erdemir yer alacak.

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