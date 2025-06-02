Dolar günü düşüşle kapattı
Güne düşüşle başlayan dolar, günü 39,19 TL'ye düşerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Haziran 2025 17:22, Son Güncelleme : 02 Haziran 2025 17:26
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|39,2430
|39,2440
|39,1930
|39,1940
|Avro
|44,4700
|44,4710
|44,8900
|44,8910
|Sterlin
|52,8400
|52,8500
|53,1400
|53,1600
|İsviçre frangı
|47,6400
|47,6500
|48,0400
|48,0600
|ANKARA
|ABD doları
|39,2130
|39,2930
|39,1630
|39,2430
|Avro
|44,4300
|44,5100
|44,8500
|44,9300
|Sterlin
|52,7800
|52,9900
|53,0800
|53,2900