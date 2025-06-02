Anneden bebeğine şiddet iddiası!

İstanbul'da yaşayan Kırgızistan uyruklu D.O., geçici velayeti kendisinde olan bebekleri M.A.U. ile birlikte Bodrum'daki boşanma aşamasındaki eşi A.U.'nun evine geldi. Aynı evde bir süre kalan çiftin zaman zaman tartıştığı, bu süreçte D.O.'nun bebeğe yönelik şiddet uyguladığı öne sürüldü. A.U., 31 Mayıs'ta D.O. hakkında bebekleri M.A.U.'yu ısırıp, tokat atarak darbettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı. Polis, aynı gün D.O.'yu gözaltına aldı. D.O., ifadesinde M.A.U.'yu ısırmadığını, ağız ve yanağına vurduğunu söyledi. M.A.U. için darp raporu alındı ve geçici olarak babası A.U.'ya teslim edildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla anne hakkında akıl sağlığı raporu istendi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, D.O.'ya ait olduğu belirtilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. D.O.'nun kucağındaki M.A.U. ile kaydedilen görüntüler tepki çekti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.