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A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik

ABD ve Meksika ile oynayacağı özel maçlar için Amerika Birleşik Devletleri'nin Boston kentine yolculuk edecek A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Haziran 2025 19:58, Son Güncelleme : 02 Haziran 2025 20:04
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A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Paris Saint-Germain ile Inter arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde sakatlık geçirerek oyundan çıkan Hakan Çalhanoğlu'nun Almanya'da gerçekleştirilen muayene ve tetkik sonuçlarını inceleyen A Milli Takım teknik heyeti, oyuncunun özel maçlar döneminde tam olarak sağlığına kavuşamayacağını tespit etmesinden dolayı aday kadrodan çıkarılmasını uygun buldu.

Sağlık heyetinin Uğurcan Çakır ve Mustafa Hekimoğlu'na kampta yaptığı muayene ve tetkiklerin ardından iki oyuncunun da mevcut sakatlıklarının özel maçlar döneminde tam olarak iyileşmeyeceği belirlendiğinden, futbolcuların aday kadrodan çıkarılmasına karar verildi.

Galatasaray'dan Ahmed Kutucu da ABD'ye gidecek aday kadroya dahil edildi.

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