Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Kaza Van yolu üzerinde bulunan Dibekli köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 20 EC 294 plakalı otomobil ile 65 ABM 469 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada Şirin Kaplan ve Nurullah Kaplan (36) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan K.Ö. ve R.T. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.