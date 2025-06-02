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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ve 4 kişi hakkında dava açıldı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca, 19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto sırasında yaşanan olaylarla ilgili Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ile 4 kişi hakkında dava açıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Haziran 2025 20:57, Son Güncelleme : 02 Haziran 2025 21:00
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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ve 4 kişi hakkında dava açıldı

Muğla Adliyesi önünde meydana gelen olayla ilgili Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında "kamu görevlisine direnme" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlarından dava açıldı.

Muğla CHP Gençlik Kolları Başkanı Nazım Şardoğan hakkında "kamu görevlisine direnme" ve "kamu görevlisine karşı nitelikli yaralama", Marmaris Belediyesi özel güvenlik sorumlu amiri Ahmet Cemay Kocahan, belediye basın personeli Yağız Kalakoğlu ve CHP Muğla İl Başkan Yardımcısı Mehmet Barut hakkında da "kamu görevlisine direnme" suçundan dava açıldığı kaydedildi.

- Olay

Kentte, 19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "terör ve örgütlü suçlar" kapsamında yürütülen iki ayrı soruşturmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 86 kişinin gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla CHP Muğla İl Başkanlığı önünde toplanan partililer basın açıklaması yapmış, ardından Muğla Adliyesi'ne doğru yürümüştü.

Protesto sırasında sıkılan biber gazından etkilenerek polis kalkanına yumruk atan ve bağıran Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca kamu görevlisine direnme ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçundan soruşturma başlatılmıştı.

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