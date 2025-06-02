Bakanlığın yeni nesil sinema kanalı 'SİNE' YouTube'da yayına başladı

Şifresiz ve ücretsiz içeriklerle sanatseverlerin sinema dünyasına daha kolay erişmesini sağlayan kanalda ilk olarak, Türk sinemasının hafızasında iz bırakan isimlerin anlatımlarıyla hazırlanan "Yeşilçam'ın Sözlü Tarihi" programı gösterildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kanal bugün saat 20.00 itibarıyla izleyicilerle buluştu.

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