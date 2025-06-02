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Bakanlığın yeni nesil sinema kanalı 'SİNE' YouTube'da yayına başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün yeni nesil sinema kanalı "SİNE" YouTube'da yayına başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Haziran 2025 21:51, Son Güncelleme : 02 Haziran 2025 22:24
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Bakanlığın yeni nesil sinema kanalı 'SİNE' YouTube'da yayına başladı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kanal bugün saat 20.00 itibarıyla izleyicilerle buluştu.

Şifresiz ve ücretsiz içeriklerle sanatseverlerin sinema dünyasına daha kolay erişmesini sağlayan kanalda ilk olarak, Türk sinemasının hafızasında iz bırakan isimlerin anlatımlarıyla hazırlanan "Yeşilçam'ın Sözlü Tarihi" programı gösterildi.

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