Otomobil takla attı: Öğretmen öldü, eşi, çocuğu ve annesi yaralandı

Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Reşadiye ilçesine bağlı Irmak köyü yakınlarında meydana geldi. Erbaa ilçesine gitmek için yola çıkan Koyulhisar Münire Mustafa Aydoğdu Yatılı Bölge Ortaokulu Müdür Yardımcısı Muhammet Talha Yılmaz'ın kontrolünü yitirdiği 07 AUE 047 plakalı otomobil, takla attı. Kazada Muhammed Talha Yılmaz hayatını kaybederken, eşi Sena (29), annesi Ayşe (55) ve çocuğu Hisar Yılmaz (1) yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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