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Avcılar Belediye Başkanı Çaykara'nın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca belediyelere yönelik yürütülen 4 ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı, kardeşleri ve akrabalarının hak edişlerini alabilmek için Avcılar Belediye Başkan Adayı Utku Caner Çaykara'ya seçim çalışmalarında kullanması için 5 milyon 500 TL verdiği ileri sürüldü.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Haziran 2025 23:08, Son Güncelleme : 02 Haziran 2025 23:08
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Avcılar Belediye Başkanı Çaykara'nın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın itirafçı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması, Büyükçekmece ile Beşiktaş Belediyeleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlükleriyle ilgili 4 ayrı soruşturma kapsamında 38 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. İhale süreçleriyle ilgili yüklenici firmalarla görüşme yapmadığını ve ihalelerle ilgili herhangi bir müdahalesinin olmadığını söyleyen Çaykara, "İhale süreçleri ile ilgili benim herhangi bir müdahalem söz konusu değildir. Bununla ilgili Kamu İhale Kanunu uyarınca ilgili müdürlükler tarafından yapılır. Ödemeler gerçekleşirken tarafıma herhangi bir bilgi verilmez, hak edişler oldukça işin gerçekleşme sırasına göre ödemeler ilgili birimce yapılır. Yüklenici firmalarla kesinlikle bir görüşme sağlamam ve sağlamadım. Herhangi bir görüşme sağlamak için birini yönlendirmedim" dedi.

Beşiktaş Belediyesindeki hak edişler için 5 milyon 500 TL aldığı iddiası

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı, kardeşleri ve akrabalarının hak edişlerini alabilmek için kendisine seçim çalışmasında kullanmak üzere 5 milyon 500 TL verdiği iddiasıyla ilgili soru üzerine Çaykara, "Öncelikle şunu belirtmek isterim ismi geçen şahıslardan Alican Abacı ve Erhan Daka isimli şahısların dışından hiçbirini tanımıyorum. İkincisi olarak bahsi geçen şirketlerin hiçbirini tanımam, herhangi bir bağlım ve bağlantım yoktur. İddia edilen konularla ilgili bilgi sahibi değilim. İlk belirtilen soru ile ilgili olarak da para talep edilip edilmediğine dair herhangi bir bilgim yoktur. Konunun herhangi bir tarafı değilim. Herhangi bir tarafıma teslim edilen bir para yoktur. Seçim çalışmaları neticesinde herhangi bir araç teslimi sağlanmamıştır" dedi.

İfadesinin sonunda Çaykara'nın, "Avcılar'ın seçilmiş genç belediye başkanı olarak davet edilseydim ifade vermeye gelirdim. Bahsi geçen bu suçlarla ve isimlerle hiçbir alakam yoktur. Çok yoğun bir seçim sürecinin ardından başarı ile seçildim ve görevimi 14 aydır layıkıyla yapmaya çalışıyorum. Hukuka ve adalete inancım tamdır. Toplumun her kesimi ile kucaklaşmış biri olarak yaşananları adaletin takdirine bırakıyorum" dediği öğrenildi.

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