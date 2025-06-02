Anneler Dikkat! 'Boğma' Riski Nedeniyle O Ürün Yasaklandı

Bakanlık, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yayımladığı bildirimde, söz konusu ürünlerin dışarıdan akciğerlere hava akışını engelleme riski taşıdığını açıkladı. Yapılan ek testler sonucunda, ürünlerdeki beyaz ve turuncu baskılı badilerdeki çıtçıtların koparak küçük parçalara dönüşebileceği ve bu durumun boğulma riski oluşturabileceği belirtildi. Bu kararın ardından, bebek mağaza zinciri ebebek, Hello Baby markasına ait zıbınları satın almış ebeveynlere yönelik bir açıklama yaptı.

İade Süreci ve Şartları

Şirket , ürünlerin kullanılmış olması durumunda dahi iadelerinin kabul edileceğini duyurdu.

, ürünlerin kullanılmış olması durumunda dahi iadelerinin kabul edileceğini duyurdu. Ebeveynlerden, üç ay ile üç yaş arasındaki herhangi bir beden grubunda satın aldıkları ürünü, ilan süresi içinde diledikleri ebebek mağazasına geri getirmeleri istendi.

arasındaki herhangi bir beden grubunda satın aldıkları ürünü, ilan süresi içinde diledikleri ebebek mağazasına geri getirmeleri istendi. Ürünün perakende satış bedelinin iade edileceği bildirildi.

Sağlık ve Güvenlik Önlemleri

Ebeveynlere, sağlık ve güvenlik açısından gerekli önlemlerin alındığı belirtilirken, toplatılan ürünlerin satışa sunulmadığı veya satışı durdurulan ürünlerin yerine yenilerinin sunulacağı ifade edildi. Bu süreçte ebeveynlerin dikkatli olmaları ve ilgili ürünleri mağazalara iade etmeleri önemle vurgulandı.



