Milli Savunma Üniversitesi Akademik Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle, lisansüstü eğitime tefrik edilen subayların öğrenim süreleri, artık azami program süresiyle sınırlandırıldı. Yeni yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi.
Milli Savunma Bakanlığından:
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONELİN SEÇİMİ,
ATANMASI, GÖREVLERİ VE GÖREVDE YÜKSELTİLMESİ
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 20/12/2017 tarihli ve 30276 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Savunma Üniversitesi Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(4) Bu madde kapsamında Bakanlıkça lisansüstü eğitime tefrik edilen subayların öğrenim süresi Bakanlığın uygun gördüğü haller haricinde tefrik edildiği programın azami süresini geçemez."
MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı yürütür.