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Bakan Yerlikaya'dan Deprem Sonrası Açıklama: Bir Kayıp, 69 Yaralı

Muğla Marmaris'te meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde bir çocuk hayatını kaybetti, 69 kişi yaralandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Haziran 2025 07:24, Son Güncelleme : 03 Haziran 2025 08:04
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Akdeniz'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası yaşanan gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Deprem, çevre illerden de hissedildi ve vatandaşlar arasında büyük bir paniğe yol açtı. Muğla Marmaris'te gerçekleşen deprem sonrası, AFAD ve ilgili kurumların ekipleri, Valilik koordinasyonunda saha taramalarına devam etmektedir. İlk belirlemelere göre, şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda herhangi bir yıkım tespit edilmemiştir. Ancak, Fethiye'de panik atak nedeniyle 14 yaşındaki Afranur Günlü hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir.

Marmaris'te 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Deprem Sonrası Yaralanmalar ve Müdahaleler

  • 69 vatandaş yaralanmıştır.
  • 14 kişinin tedavisi olay yerinde yapılmıştır.
  • 8 kişi ayakta tedavi edilerek taburcu edilmiştir.
  • 46 vatandaşın tetkik ve tedavileri acil serviste devam etmektedir.

Bakan Yerlikaya'dan Başsağlığı ve Geçmiş Olsun Mesajı

Bakan Yerlikaya, hayatını kaybeden Afranur Günlü'ye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Ayrıca depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

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