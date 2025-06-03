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Sokakta tartıştığı 3 kişiyi tüfekle vurdu

Kayseri'nin Talas ilçesinde yaşanan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. A.A., üç kişiyi tüfekle yaraladı ve polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 03 Haziran 2025 07:43, Son Güncelleme : 03 Haziran 2025 08:06
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Kayseri'nin Talas ilçesinde, A.A. ile H.A.E. (20), D.E. (20) ve B.E. (51) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Olay, saat 00.30 sıralarında Reşadiye Mahallesi Huzur 1 Sokak'ta meydana geldi. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu, H.A.E., D.E. ve B.E., A.A. tarafından tüfekle vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan A.A., polis merkezine götürüldü.

Olayın Detayları

  • Tarih ve Saat: 00.30
  • Yer: Talas ilçesi, Reşadiye Mahallesi Huzur 1 Sokak
  • Tartışmaya Karışanlar: A.A., H.A.E. (20), D.E. (20), B.E. (51)
  • Yaralılar: H.A.E., D.E., B.E.
  • Müdahale Edenler: Polis ve sağlık ekipleri
  • Hastane: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
  • Şüpheli: A.A. (gözaltında)

Yaralıların Durumu

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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