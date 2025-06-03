Sokakta tartıştığı 3 kişiyi tüfekle vurdu

Kayseri'nin Talas ilçesinde, A.A. ile H.A.E. (20), D.E. (20) ve B.E. (51) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Olay, saat 00.30 sıralarında Reşadiye Mahallesi Huzur 1 Sokak'ta meydana geldi. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu, H.A.E., D.E. ve B.E., A.A. tarafından tüfekle vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan A.A., polis merkezine götürüldü.

Olayın Detayları

Tarih ve Saat: 00.30

00.30 Yer: Talas ilçesi, Reşadiye Mahallesi Huzur 1 Sokak

Talas ilçesi, Reşadiye Mahallesi Huzur 1 Sokak Tartışmaya Karışanlar: A.A., H.A.E. (20), D.E. (20), B.E. (51)

A.A., H.A.E. (20), D.E. (20), B.E. (51) Yaralılar: H.A.E., D.E., B.E.

H.A.E., D.E., B.E. Müdahale Edenler: Polis ve sağlık ekipleri

Polis ve sağlık ekipleri Hastane: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Şüpheli: A.A. (gözaltında)

Yaralıların Durumu

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.