Çorum'da Polisten Kaçan Sürücüye 50 Bin Lira Ceza
Çorum'da polisten kaçan sürücüye 50 bin lira ceza kesildi, ehliyetine 7 yıl el konuldu. Olayın detayları haberimizde.
Çorum'da polis ekiplerinden kaçan bir sürücüye 50 bin lira ceza uygulandı ve ehliyetine 7 yıl el konuldu. Olay, Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka Sokak'ta meydana geldi. Polisin "dur" ihtarına uymayan 19 ADN 036 plakalı otomobilin sürücüsü C.A., Karşıyaka 4. Sokak'ta aracını terk ederek uzaklaşmaya çalıştı ancak ekipler tarafından yakalandı. Sürücü, araçla ilgisinin olmadığını iddia etti fakat polis ekipleri, üst aramasında pantolonunun kemer kısmına saklanmış kontak anahtarını buldu. Alkometreye üflemeyen sürücüye, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan dolayı cezai işlem uygulandı. Sürücünün daha önce 2 yıl alınan ehliyetine 5 yıl daha el konuldu. Polis ekipleri, otomobilde yaptıkları incelemenin ardından C.A.'yı işlemleri için polis amirliğine götürdü.
Olayın Detayları
- Polisin "dur" ihtarına uymama
- Araçtan kaçma ve yakalanma
- Kontak anahtarının bulunması
- Alkometreye üflememe
- 50 bin lira ceza
- Ehliyete 7 yıl el konulması
- Polis amirliğine sevk edilme
Uygulanan Cezalar
- Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak
- Ehliyetsiz araç kullanmak
- Alkollü araç kullanmak