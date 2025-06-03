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Hatay Samandağ'da Kuduz Karantinası: Sokak Köpekleri Toplanıyor

Hatay Samandağ'da kuduz vakası sonrası dört mahallede başıboş köpekler toplanıp rehabilite ediliyor, aşılama çalışmaları sürüyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Haziran 2025 09:16, Son Güncelleme : 03 Haziran 2025 09:18
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Hatay Samandağ'da Kuduz Karantinası: Sokak Köpekleri Toplanıyor

Hatay'ın Samandağ ilçesinde görülen kuduz vakası nedeniyle karantina altına alınan dört mahallede başıboş köpekler, Hatay Valiliği koordinesinde ekiplerce rehabilite edilmek amacıyla toplanmaya başlandı. Samandağ ilçesi Tekebaşı Mahallesi'nde başıboş bir köpekte kuduz belirtisi görülmesi üzerine bölgeye gelen ekiplerce numune alınıp Adana Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Laboratuvarı'na gönderildi. Numunede yapılan analizde kuduz hastalığı tespit edildi. Bunun üzerine Samandağ İlçe Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu kararıyla; Tekebaşı, Meydan, Gözene ve Çöğürlü mahalleleri karantinaya alınarak, bölgeye hayvan giriş-çıkışı yasaklandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de bölgede aşılama çalışması başlattı. Bölgede sayıları binleri bulan başıboş köpekler, Hatay Valiliği koordinesinde ekiplerce rehabilite edilmek amacıyla toplanmaya başlandı.

Karantina Süreci ve Alınan Önlemler

  • Kuduz vakasının tespit edilmesiyle birlikte dört mahalle karantinaya alındı.
  • Bölgeye hayvan giriş-çıkışı yasaklandı.
  • İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri aşılama çalışmalarına başladı.
  • Başıboş köpekler toplanarak rehabilite ediliyor.

"Çipleme işlemi yaparak barınaklarımızda rehabilite edeceğiz"

Karantina altındaki dört mahallede başıboş köpekleri toplamaya başladıklarını belirten Samandağ Belediyesi Veteriner Hekimi Hakan Altın, "Hatay Valiliği koordinesinde; Tekebaşı, Gözene, Çöğürlü ve Meydan mahallelerinde çıkan kuduz karantinası kaynaklı başıboş köpeklerimizi topluyoruz. Bu aşamada köpeklerimize hemen kuduz aşılarını yapıp 15 günlük bir karantina süresi uygulayacağız. Bu karantina bittikten sonra hayvanlarımızı hem kısırlaştırıp hemen çipleme işlemi yaparak barınaklarımızda rehabilite edeceğiz. Karantinada şu anda dört mahallemiz var. Tekebaşı başta olmak üzere bugün itibarıyla bütün mahallemizin hepsinde toplamaya çalışıyoruz. Samandağ ekipleri olarak elimizden gelen koşullarla beraber ekiplerimizi bütün mahallelere gönderdik. Biliyorsunuz kuduz hastalığı, hayvanlardan insanlara bulaşan bir hastalık. Bununla ilgili konu insan sağlığı çok önemli yerdedir. Buna önlem olarak zaten ilk başta hemen ilçe tarım ekipleriyle beraber aşılamalarımızı hızlandırdık. Bütün hayvanlarımızı özellikle dört mahallemizde kuduz aşımızı yapacağız." dedi.

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