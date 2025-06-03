Mayıs Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 1,53 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 35,41 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin beklentisi ise Mayıs ayında TÜFE'nin yüzde 2,10 oranında artması ve yıllık bazda yüzde 36,17 seviyesine gerilemesi yönündeydi. Ayrıca, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi Mayıs ayı itibarıyla yüzde 31,17 oldu.

TÜFE'de Son Durum

Tüketici Fiyat Endeksi, Nisan ayında piyasa beklentilerinin altında gerçekleşmiş ve aylık bazda yüzde 3,00 oranında artış göstermişti. Yıllık enflasyon ise yüzde 37,86 olarak hesaplanmıştı. TÜİK'in açıklamasına göre, TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Mayıs ayında şu şekilde gerçekleşti:

Bir önceki aya göre yüzde 1,53 artış

artış Bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,09 artış

artış Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,41 artış

artış On iki aylık ortalamalara göre yüzde 45,80 artış

Ana Harcama Gruplarında Değişimler

Yıllık Değişimler

Gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 32,87 artış

Ulaştırmada yüzde 24,59 artış

Konutta yüzde 67,43 artış

Bu grupların yıllık değişime etkileri ise sırasıyla yüzde 8,25, yüzde 4,07 ve yüzde 9,34 oldu.

Aylık Değişimler

Gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,71 azalış

Ulaştırmada yüzde 2,66 artış

Konutta yüzde 2,99 artış

Aylık değişime etkileri ise sırasıyla yüzde -0,18, yüzde 0,40 ve yüzde 0,48 olarak gerçekleşti.

Bazı Temel Başlıklarda Endeks Değişimi

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan, Mayıs ayı itibarıyla:

28 temel başlığın endeksinde düşüş

4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı

111 temel başlığın endeksinde artış gerçekleşti

Özel Kapsamlı TÜFE Verileri

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,25 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,24 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,81 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 45,00 artış olarak kaydedildi.