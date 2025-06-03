Mayıs Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı
TÜİK verilerine göre, Mayıs ayında TÜFE yüzde 1,53 artarken, yıllık enflasyon yüzde 35,41 olarak hesaplandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 1,53 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 35,41 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin beklentisi ise Mayıs ayında TÜFE'nin yüzde 2,10 oranında artması ve yıllık bazda yüzde 36,17 seviyesine gerilemesi yönündeydi. Ayrıca, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi Mayıs ayı itibarıyla yüzde 31,17 oldu.
TÜFE'de Son Durum
Tüketici Fiyat Endeksi, Nisan ayında piyasa beklentilerinin altında gerçekleşmiş ve aylık bazda yüzde 3,00 oranında artış göstermişti. Yıllık enflasyon ise yüzde 37,86 olarak hesaplanmıştı. TÜİK'in açıklamasına göre, TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Mayıs ayında şu şekilde gerçekleşti:
- Bir önceki aya göre yüzde 1,53 artış
- Bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,09 artış
- Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,41 artış
- On iki aylık ortalamalara göre yüzde 45,80 artış
Ana Harcama Gruplarında Değişimler
Yıllık Değişimler
- Gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 32,87 artış
- Ulaştırmada yüzde 24,59 artış
- Konutta yüzde 67,43 artış
Bu grupların yıllık değişime etkileri ise sırasıyla yüzde 8,25, yüzde 4,07 ve yüzde 9,34 oldu.
Aylık Değişimler
- Gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,71 azalış
- Ulaştırmada yüzde 2,66 artış
- Konutta yüzde 2,99 artış
Aylık değişime etkileri ise sırasıyla yüzde -0,18, yüzde 0,40 ve yüzde 0,48 olarak gerçekleşti.
Bazı Temel Başlıklarda Endeks Değişimi
Endekste kapsanan 143 temel başlıktan, Mayıs ayı itibarıyla:
- 28 temel başlığın endeksinde düşüş
- 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı
- 111 temel başlığın endeksinde artış gerçekleşti
Özel Kapsamlı TÜFE Verileri
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,25 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,24 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,81 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 45,00 artış olarak kaydedildi.