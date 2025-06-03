Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okullara Başvuru Kılavuzu Yayımlandı

Yetenek sınavıyla öğrenci alan ilkokul ve ortaokullara başvuru kılavuzu yayımlandı. Güzel sanatlar müzik ilkokulları/ortaokulları ve spor ortaokulları için öğrenci seçme ve yerleştirme başvuru kılavuzu yayımlandı. Buna göre, yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar için başvurular 2 - 17 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Başvurular, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi (e-okul.meb.gov.tr) üzerinden, başvuruların başladığı tarihte "Sınav ve Nakil İşlemleri" başlığı altında açılacak başvuru ekranından alınacak.

Süreç ve Takvim