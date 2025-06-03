Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okullara Başvuru Kılavuzu Yayımlandı
Yetenek sınavıyla öğrenci alan ilkokul ve ortaokullara başvuru kılavuzu yayımlandı. Başvuru, değerlendirme ve kayıt süreci detayları haberde.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Haziran 2025 09:35, Son Güncelleme : 03 Haziran 2025 09:37
Yetenek sınavıyla öğrenci alan ilkokul ve ortaokullara başvuru kılavuzu yayımlandı. Güzel sanatlar müzik ilkokulları/ortaokulları ve spor ortaokulları için öğrenci seçme ve yerleştirme başvuru kılavuzu yayımlandı. Buna göre, yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar için başvurular 2 - 17 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Başvurular, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi (e-okul.meb.gov.tr) üzerinden, başvuruların başladığı tarihte "Sınav ve Nakil İşlemleri" başlığı altında açılacak başvuru ekranından alınacak.
Süreç ve Takvim
- 2 - 17 Haziran: Başvuru dönemi
- 21 Haziran - 4 Temmuz: "Müzik/Spor Yeteneği Değerlendirme Uygulaması"
- 9 Temmuz: Uygulama sonuçlarının ilanı
- 17-21 Temmuz: Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri