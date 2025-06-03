Sulama Altyapısına 1 Milyar Avro Üzeri Dünya Bankası Desteği

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sulama altyapısının modernizasyonu için Dünya Bankası'ndan sağladığımız finansman 1 milyar avroyu aştı" dedi. Bakan Şimşek, enerji gibi alanlarda uygulanan arz yönlü tedbirlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tarım sektöründeki potansiyeli değerlendirmek, gıda arz güvenliğini güçlendirmek ve fiyat istikrarına katkı sağlamak amacıyla sulamada kamu altyapı yatırımlarını önceliklendirdiklerini belirtti. Ayrıca, dezenflasyon sürecini yalnızca talep yönlü politikalarla değil; gıda, konut ve enerji gibi alanlarda uygulanan arz yönlü tedbirlerle de desteklediklerini vurguladı.

Arz Yönlü Tedbirler ve Finansman Desteği