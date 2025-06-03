Memurlar için ne kadar enflasyon farkı oluştu?
Kamu personelinin Ocak ayında aldığı yüzde 6'lık zam, açıklanan enflasyon rakamlarına göre erimiş oldu. Yüzde 8,58 enflasyon farkı oluştu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Haziran 2025 10:13, Son Güncelleme : 03 Haziran 2025 10:14
Memurlar, 2025 yılı Ocak ayında toplu sözleşme gereğince yüzde 6 zam almıştı.
Ocak ayında enflasyon 5,03, Şubat ayında ise yüzde 2,27, Mart ayında yüzde 2,46, Nisan ayında yüzde 3,00, Mayıs ayında da yüzde 1,53 olarak açıklandı.
5 aylık enflasyon rakamlarına göre kamu personelinin aldığı zam erimiş oldu. Yüzde 8,58 enflasyon farkı oluştu.
Haziran ayı enflasyon rakamları düşünüldüğünde kamu personelinin alım gücü oldukça azalacaktır. Haziran ayı enflasyonu alınacak olan enflasyon farkını da netleştirecek.
Memurlar Temmuz ayında toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 5 de zam alacak.
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Edip Üzen