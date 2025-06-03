Memurlar için ne kadar enflasyon farkı oluştu?

Haziran ayı enflasyon rakamları düşünüldüğünde kamu personelinin alım gücü oldukça azalacaktır. Haziran ayı enflasyonu alınacak olan enflasyon farkını da netleştirecek.

5 aylık enflasyon rakamlarına göre kamu personelinin aldığı zam erimiş oldu. Yüzde 8,58 enflasyon farkı oluştu.

Ocak ayında enflasyon 5,03, Şubat ayında ise yüzde 2,27, Mart ayında yüzde 2,46, Nisan ayında yüzde 3,00, Mayıs ayında da yüzde 1,53 olarak açıklandı.

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