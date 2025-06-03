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Haziran Kira Zam Oranı Belli Oldu

Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, haziran ayında kiralara uygulanabilecek azami zam oranı yüzde 45,80 olarak belirlendi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Haziran 2025 10:07, Son Güncelleme : 03 Haziran 2025 10:10
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Haziran Kira Zam Oranı Belli Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Bu verilerle birlikte, yıllık enflasyon ortalamasına göre kira artışında uygulanacak tavan oran da belirlenmiş oldu.

Buna göre, konut ve iş yerleri için mayıs ayında azami kira artış oranı yüzde 45,80 olarak uygulanacak. 2024'ün temmuz ayına kadar iki yıl boyunca konut kiralarında yüzde 25 zam tavanı uygulanmıştı. Bu uygulamanın sona ermesiyle birlikte, zam tavanı yeniden 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesaplanmaya başlandı. Böylece, kiracılar ve ev sahipleri için yeni dönemde kira artışları bu orana göre belirlenecek.

Haziran 2025 Kira Artış Oranı Hesaplama

  • Örnek Konut Kirası: 30.000 TL
  • Kira Artış Oranı: Yüzde 45,80
  • Mayıs 2025 Kira Artış Tutarı: 13.740 TL
  • Mayıs 2025 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 43.740 TL

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