Bakan Uraloğlu, bayram tedbirlerini açıkladı
Bakan Uraloğlu, bayram tedbirlerini açıkladı
Kurban Kardeşliğe Çağrı
Kurban Kardeşliğe Çağrı
Sponsorlu İçerik
CHP'nin kurultay soruşturmasında iddianame kabul edildi
CHP'nin kurultay soruşturmasında iddianame kabul edildi
Haziran Kira Zam Oranı Belli Oldu
Haziran Kira Zam Oranı Belli Oldu
Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okullara Başvuru Kılavuzu Yayımlandı
Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okullara Başvuru Kılavuzu Yayımlandı
Gürbulak Gümrük Kapısı'nda Rekor Miktarda Uyuşturucu Yakalandı
Gürbulak Gümrük Kapısı'nda Rekor Miktarda Uyuşturucu Yakalandı
90 Şüpheliye Suçtan Soruşturma: 4,4 Milyar TL'lik Vurgun
90 Şüpheliye Suçtan Soruşturma: 4,4 Milyar TL'lik Vurgun
TBMM Başkanlığı Seçiminde 5 Aday Yarışıyor
TBMM Başkanlığı Seçiminde 5 Aday Yarışıyor
İstanbul'da Yolsuzluk Soruşturmasında 38 Şüpheli Adliyede
İstanbul'da Yolsuzluk Soruşturmasında 38 Şüpheli Adliyede
Bakan Yerlikaya'dan Deprem Sonrası Açıklama: Bir Kayıp, 69 Yaralı
Bakan Yerlikaya'dan Deprem Sonrası Açıklama: Bir Kayıp, 69 Yaralı
Marmaris'te 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Marmaris'te 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Anneler Dikkat! 'Boğma' Riski Nedeniyle O Ürün Yasaklandı
Anneler Dikkat! 'Boğma' Riski Nedeniyle O Ürün Yasaklandı
'Hastanede Tarihi Geçmiş Kit Kullanıldı' İddiasına İnceleme
'Hastanede Tarihi Geçmiş Kit Kullanıldı' İddiasına İnceleme
Edremit Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonunda 4 tutuklama
Edremit Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonunda 4 tutuklama
Rektör Özkan: Özel hakkında suç duyurusunda bulunacağım
Rektör Özkan: Özel hakkında suç duyurusunda bulunacağım
Beyaz Saray'dan Erdoğan'ın teklifine yanıt: Trump üçlü görüşmeye açık
Beyaz Saray'dan Erdoğan'ın teklifine yanıt: Trump üçlü görüşmeye açık
Başsavcının bulunduğu ambulans, kazaya karıştı: 8 yaralı
Başsavcının bulunduğu ambulans, kazaya karıştı: 8 yaralı
Nur Sena'nın İntiharına Soruşturma: Araştırma Görevlisi Açığa Alındı
Nur Sena'nın İntiharına Soruşturma: Araştırma Görevlisi Açığa Alındı
Erdoğan: Amacım Putin, Zelenski ve Trump'ı konuk etmek
Erdoğan: Amacım Putin, Zelenski ve Trump'ı konuk etmek
Meslek Liseleri Savunma Sanayisiyle Güçlerini Birleştiriyor!
Meslek Liseleri Savunma Sanayisiyle Güçlerini Birleştiriyor!
Kamu İşçileri Teklif Bekliyor: 3 Ay Geçti, Hükümet Hala Sessiz!
Kamu İşçileri Teklif Bekliyor: 3 Ay Geçti, Hükümet Hala Sessiz!
SGK Açıkladı: O Emeklilerin Maaşları Erken Yatacak!
SGK Açıkladı: O Emeklilerin Maaşları Erken Yatacak!
Danıştay karar verdi: Bu ürünlerde iade hakkı yeniden kazanıldı
Danıştay karar verdi: Bu ürünlerde iade hakkı yeniden kazanıldı
Cenazeden dönenleri taşıyan midibüs devrildi: 2 ölü
Cenazeden dönenleri taşıyan midibüs devrildi: 2 ölü
Erdoğan: Orman varlığımız 23,4 milyon hektara ulaştı
Erdoğan: Orman varlığımız 23,4 milyon hektara ulaştı
Otomotiv Endüstrisi İhracatta Lider Sektör Oldu
Otomotiv Endüstrisi İhracatta Lider Sektör Oldu
AJet yurt dışı ağına 3 yeni hat daha ekledi
AJet yurt dışı ağına 3 yeni hat daha ekledi
İstanbul'da Fiyatı En Çok Artan ve Düşen Ürünler Açıklandı
İstanbul'da Fiyatı En Çok Artan ve Düşen Ürünler Açıklandı
Engellilere Ankarakart Ücreti: TİHEK'ten ABB'ye Ceza
Engellilere Ankarakart Ücreti: TİHEK'ten ABB'ye Ceza
Motorin ve Otogaza İndirim Geliyor
Motorin ve Otogaza İndirim Geliyor
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

CHP'nin kurultay soruşturmasında iddianame kabul edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 şüpheli hakkında 3 yıla kadar hapis istendi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Haziran 2025 10:13, Son Güncelleme : 03 Haziran 2025 10:15
Yazdır
CHP'nin kurultay soruşturmasında iddianame kabul edildi

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürüttüğü soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kabul edildi.

İddianamede, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mağdur, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a müşteki sıfatıyla yer verildi.

İddianamede, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile Baki Aydöner, Erkan Aydın, Hüseyin Yaşar, Mehmet Kılınçaslan, Metin Güzelkaya, Özgen Nama, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş hakkında, Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesinde yer alan "oylamaya hile karıştırma" suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, partinin 38. Olağan Kurultayında "Divan Başkanı" olarak görev yaptığı, İmamoğlu'nun organizesinde diğer şüphelilerin de iştirak halinde hareket ettiği belirtildi.

Şüphelilerin birlikte hareket ederek atılı suçu işlediklerine işaret edilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"4-5 Kasım 2023 tarihinde Ankara Spor Salonu'nda yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayında oy kullanan bir kısım kurultay delegelerine, genel başkan adayı Özgür Özel lehine oy kullanmaları için; bir kısım delegeye para verdikleri, bir kısmına değişik il ve ilçelerde belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği adaylığı teklif ve taahhüt ettikleri, bir kısım delege ve yakınlarını CHP'li belediyeler ile bu belediyelere bağlı şirket ve iştiraklerinde işe yerleştirdikleri, bir kısım delege ve yakınlarına çok sayıda market alışveriş kartları dağıttıkları, kurultayda oy kullanan bu delegelerden kullandıkları oyların fotoğrafını cep telefonlarıyla çekerek kendilerine göndermelerini istedikleri, kurultay salonunda 1. tur oylama sonucunda 2. tur oylamaya geçilmesini geciktirerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekildiğine yönelik gerçeğe aykırı açıklamalarda bulundukları, bu şekilde kurultay delegelerinin iradelerini fesada uğratarak, genel başkan adayı Özgür Özel'in genel başkanlık seçimini kazanmasına yönelik faaliyet yaptıkları belirtilmiştir."

Başsavcılığın iddianamesinde, kurultay süreci ve sonrasında bir kısım sosyal medya hesaplarında, bazı yazılı ve görsel medya organlarında, kurultay sırasında Kılıçdaroğlu'nu destekleyen delegelerin "Özel'i desteklemeleri için birtakım menfaatler verildiği ve bazı vaatlerde bulunulduğu", söz konusu iddiaların partililerce gündeme getirildiği kaydedildi.

Söz konusu iddialar üzerine bazı milletvekilleri hakkında da soruşturma yürütüldüğü aktarılan iddianamede, bu soruşturmanın ise mevcut dosyadan tefrik edildiği aktarıldı.

İddianamede yer alan şüpheliler, Baki Aydöner, Cemil Tugay, Ekrem İmamoğlu, Erkan Aydın, Hüseyin Yaşar, Mehmet Kılınçarslan, Metin Güzelkaya, Nihat Yeşiltaş, Özgen Nama, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş olarak sıralanmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber