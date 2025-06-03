Doktoru tehdit eden şüpheliyle hastaneye tekerlekli sandalye bağışı şartıyla uzlaşıldı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, bir doktorun tehdit edildiği iddiasıyla açılan dava, tarafların uzlaştırmacı eşliğinde hastaneye tekerlekli sandalye bağışlamasıyla mahkemeye taşınmadan çözüme kavuştu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Haziran 2025 10:29, Son Güncelleme : 03 Haziran 2025 10:30
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, tehdit şikayetinin tarafları arasında dikkat çekici bir uzlaşma sağlandı. Nizip Devlet Hastanesi'nde görev yapan doktor M.G, yaklaşık 2 ay önce hastaneye başvuran Z.A'nın kendisini tehdit ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Olayın ardından Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı, suçun uzlaşmaya tabi olması nedeniyle bir uzlaştırmacı görevlendirdi. Taraflara uzlaştırma hakkında bilgilendirme yapıldıktan sonra, doktor M.G, hastaneye 1 tekerlekli sandalye alınması durumunda şikayetinden vazgeçeceğini belirtti. Z.A ise bu talebe olumlu yanıt vererek hastaneye tekerlekli sandalye bağışında bulundu.
Uzlaştırma Süreci ve Sonuçları
- Uzlaştırmacı Yusuf Kök, bu tür basit suçların mahkemeye ulaşmadan çözüme kavuştuğunu vurguladı.
- Vatandaşların mahkeme süreci yaşamadan kısa sürede sonuca ulaşmasının önemli bir avantaj olduğunu belirtti.
- Uzlaştırmayla adaletin hem hızlı hem de mağdur tarafından onay gören bir şekilde çözüme kavuşmasının olumlu bir gelişme olduğu ifade edildi.
- Kök, vatandaşların uzlaşma koşulları hakkında bilgi edinmesinin her açıdan yararlı olacağını kaydetti.