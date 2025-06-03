Doktoru tehdit eden şüpheliyle hastaneye tekerlekli sandalye bağışı şartıyla uzlaşıldı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, tehdit şikayetinin tarafları arasında dikkat çekici bir uzlaşma sağlandı. Nizip Devlet Hastanesi'nde görev yapan doktor M.G, yaklaşık 2 ay önce hastaneye başvuran Z.A'nın kendisini tehdit ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Olayın ardından Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı, suçun uzlaşmaya tabi olması nedeniyle bir uzlaştırmacı görevlendirdi. Taraflara uzlaştırma hakkında bilgilendirme yapıldıktan sonra, doktor M.G, hastaneye 1 tekerlekli sandalye alınması durumunda şikayetinden vazgeçeceğini belirtti. Z.A ise bu talebe olumlu yanıt vererek hastaneye tekerlekli sandalye bağışında bulundu.

Uzlaştırma Süreci ve Sonuçları