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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Enflasyonda Düşüş Sürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyondaki düşüşün sürdüğünü ve ekonomide öngörülebilirliğin artacağını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Haziran 2025 11:36, Son Güncelleme : 03 Haziran 2025 11:37
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Enflasyonda Düşüş Sürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kararlılıkla uyguladığımız politikalarımız sonucu devam eden dezenflasyonla birlikte öngörülebilirlik, finansman imkanları ve yatırım ortamı iyileşecek, üretkenlik artacak, sürdürülebilir yüksek büyümeyle refah artışı sağlanacaktır" dedi.

Mayıs Ayı Enflasyon Rakamları Değerlendirmesi

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından mayıs ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Son 12 ayda 40 puan gerileyen yıllık enflasyonun yüzde 35,4 ile 2021 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviyesine indiğini belirtti. Ayrıca, mal enflasyonunun son 3,5 yılın en düşüğü olan yüzde 28,7 olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Enflasyondaki İstikrarlı Düşüş

  • Enflasyondaki istikrarlı düşüş ve beklentilerdeki iyileşmenin etkisiyle, hizmet enflasyonu da geçen yıla göre 45 puan azalarak yüzde 51,2'ye geriledi.
  • Bu oran, 2022 yılı Haziran ayından sonra görülen en düşük seviyedir.

Ekonomik Beklentiler ve Hedefler

Kararlılıkla uygulanan politikalar sonucu devam eden dezenflasyonla birlikte öngörülebilirlik, finansman imkanları ve yatırım ortamı iyileşecek, üretkenlik artacak, sürdürülebilir yüksek büyümeyle refah artışı sağlanacaktır.

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