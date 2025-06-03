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Vali açıkladı: Rize'de başıboş köpek sorunu bitiyor

Vali Baydaş duyurdu: Yaz sonunda şehir merkezlerinde başıboş köpek kalmayacak

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Haziran 2025 11:52, Son Güncelleme : 03 Haziran 2025 11:54
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Vali açıkladı: Rize'de başıboş köpek sorunu bitiyor

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, şehirdeki tüm belediyelerin ortaklığıyla kurulan Sahipsiz Hayvanlar Birliği ve doğal yaşam alanı projesiyle Türkiye'nin önemli sorunlarından biri olan başıboş sokak hayvanları sorununu çözmeyi hedeflediklerini açıkladı. Model kapsamında yaz sonuna kadar şehir merkezlerinde başıboş sokak köpeği kalmayacağı bildirildi.

Vali Baydaş: Kanun çıkmadan önce adım attıldu

Ensonhaber.com'a konuşan Vali Baydaş, sokak hayvanlarıyla ilgili kanuni düzenlemelerden önce Rize'de tüm belediyelerin, beldelerin ve İl Özel İdaresi'nin oy birliğiyle "Rize Sahipsiz Hayvanlar Birliği"ni kurduğunu belirtti. Kurulan birlik, belediyelerin bütçelerinden yüzde 1 katkı alarak kendi bütçesini oluşturdu.

"Tüm yerel yönetimler gönüllü olarak ve oy birliğiyle bu birliğe katıldı. Böylece kaynak sorununu aşmış olduk."

Selim Baydaş: Doğal yaşam alanı kuruluyor

Baydaş, Fındıklı ilçesi kırsalında geniş bir alanda doğal yaşam alanı inşaatının tamamlanmak üzere olduğunu, bayram sonrası merkeze alınan hayvanların bu alana taşınacağını söyledi.

"Barınaklardaki kısırlaştırılmış hayvanları önce bu alana nakledeceğiz. Ardından şehir merkezinde dolaşan kısırlaştırılmış köpekleri toplayacağız. En son kısırlaştırılmamış hayvanları yakalayıp tedavi ve kısırlaştırma sonrası buraya alacağız."

Kısırlaştırma ve sahiplendirme süreci hızlanıyor

Vali Baydaş, sahipli hayvanların da büyük bir sorun kaynağı olduğuna dikkat çekti:

"Sahipli hayvanlar kısırlaştırılmadığında bir doğumda 7-8 yavru oluyor. Sahipleri bunların bir kısmını sokağa bırakıyor. Bu da sorunu büyütüyor."

Barınakların halkın denetimine açık olacağını belirten Baydaş, mevsimlik sahiplendirme dahil her türlü yasal yöntemin kullanılacağını ifade etti.

Vali Baydaş: Merkezi bütçeden destek alınacak

Vali Baydaş, birlik sayesinde belediyelerin masraflarının merkezi bütçeden daha yüksek oranda geri alındığını belirtti:

"Kanun, birliklerin yaptığı harcamalara merkezi bütçeden daha fazla destek veriyor. Ayrıca kısırlaştırma başına Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden ödeme alacağız."

"Yaz sonunda şehir merkezleri başıboş köpeklerden arınacak"

Proje kapsamında yaz ayları boyunca şehir merkezlerinden başlayarak hayvanların toplanacağını söyleyen Baydaş, hedeflerinin net olduğunu vurguladı:

"Yaz sonunda şehir merkezlerinde sokak hayvanı sorunu büyük ölçüde ortadan kalkmış olacak. Hem insan hem hayvan yaşamı gözetilerek güvenli ve huzurlu bir ortam oluşturacağız."

Hayvanların refahı da gözetiliyor

Vali Baydaş, yapılacak doğal yaşam alanlarının konforlu, hijyenik ve sağlıklı olacağını belirterek, "Hayvanlara da can olarak saygı gösteriyoruz. Onların içecekleri sudan yiyeceklerine kadar tüm detayları planladık. Türkiye'de örnek gösterilebilecek bir sistem kuruyoruz" dedi.

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