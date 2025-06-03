Cevdet Yılmaz: Enflasyon Yıl Sonunda 20'li Rakamları Görebilir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, uygulanan ekonomi programı ve enflasyonu düşürme konusundaki kararlı tutum sayesinde yıl sonunda 20'li rakamlara ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mayıs ayı enflasyon verilerine dikkat çekti. Tüketici enflasyonunun mayıs ayında yüzde 1,53 olarak gerçekleştiğini ve aylık artış hızının önemli ölçüde yavaşladığını vurguladı.

Enflasyonda Düşüş Devam Ediyor

Dezenflasyon süreci, Mart ve Nisan aylarında finansal piyasalarda yaşanan hareketliliğe rağmen, talepteki dengelenme ve enflasyon beklentilerindeki iyileşmeyle birlikte 2024 yılı Haziran ayından bu yana 12 aydır kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Yılmaz, programın temel amacının enflasyonu düşürmek ve sağlıklı bir zeminde istikrar içinde büyümeyi sağlamak olduğunu ifade etti.

Mayıs Ayı Enflasyon Verileri

Tüketici enflasyonu mayıs ayında yüzde 1,53 olarak gerçekleşti.

olarak gerçekleşti. Yıllık bazda enflasyon yüzde 35,4'e geriledi ve son bir senede 40 puanın üzerinde azalma yaşandı.

ve son bir senede yaşandı. Hizmet enflasyonundaki düşüş belirginleşirken, yıllık mal enflasyonu yüzde 28,7 düzeyine indi.

düzeyine indi. Hizmet enflasyonundaki iyileşme son bir yılda 45 puana yaklaştı.

Ekonomi Programı ve Hedefler

Yılmaz, eğitim ve kira gibi geçmişe endeksleme eğilimi güçlü kalemlerde fiyat artış hızındaki düşüşün devam etmesiyle iyileşmenin daha da belirginleşeceğini belirtti. Uygulanan ekonomi programı ve enflasyonu düşürme konusundaki kararlı tutum sayesinde yıl sonunda 20'li rakamlara ulaşmayı hedeflediklerini yineledi. Küresel gelişmelerin, enerji ve emtia fiyatlarındaki düşüşün bu hedefi desteklediğini ifade etti. Para politikasının yanı sıra, maliye politikası ve yapısal dönüşümler ile hedeflere ulaşılacağı vurgulandı.

Programın Sonuçları ve Gelecek Dönem

Sonuçları giderek daha belirgin olarak görülen programın uyum ve etkin koordinasyon içinde hayata geçirilmeye devam edileceği belirtildi.