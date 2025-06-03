Anayasa Komisyonu İlk Toplantısını Bayram Öncesi Yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından oluşturulan 11 kişilik Anayasa Komisyonu, ilk toplantısını Kurban Bayramı öncesinde gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, komisyonun çalışma usulüne ilişkin bir değerlendirme toplantısı yapılacağını belirtti. Asıl yoğun ve kapsamlı çalışmalar ise bayram sonrasında başlayacak. Komisyon, geniş bir istişare zemininde çalışacak ve farklı uzmanlık alanlarından katkı alacak. Ayrıca, çalıştaylar da gündemde olacak ve hangi yöntemin faydalı olacağına göre hareket edilecek.

Anayasa Komisyonunun Çalışma Usulü

Cevdet Yılmaz, komisyonun çalışma usulüne ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Bayram öncesinde sadece komisyonun çalışma usulüne ilişkin bir değerlendirme toplantısı yapılacak.

sadece komisyonun çalışma usulüne ilişkin bir değerlendirme toplantısı yapılacak. Asıl yoğun ve kapsamlı çalışmalar bayram sonrasında gerçekleştirilecek.

gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ın toplantılara katılımı kendi takdirlerinde olacak ve zaman zaman katılacaklarını ifade ettiler.

'ın toplantılara katılımı kendi takdirlerinde olacak ve zaman zaman katılacaklarını ifade ettiler. Komisyon, sürece siyasi ve hukuki düzeyde nezaret edecek; genel çerçeveyi belirlerken farklı uzmanlık alanlarından da katkı alacak.

Çalıştaylar da gündemde olacak ve hangi yöntem faydalı olacaksa o tercih edilecek; bu konuda bir sınırlama bulunmuyor.

Tüm Partilerin Ortak Sorumluluğu

Anayasa Komisyonu çalışmaları sırasında toplumun farklı kesimleriyle iletişim halinde olacak. Komisyon, parti idaresinin, meclisin ve hükümetin temsil edildiği bir yapı şeklinde oluşturuldu. Bu yapı, diğer paydaşların sürece katkı vermeyeceği anlamına gelmiyor. Çünkü bu süreç, tek bir partinin tek başına yürütebileceği bir süreç değil. Tüm partilerin ortak sorumluluğu bulunuyor. Komisyon olarak katkı alınabilecek kesimlere ziyaretler yapılacak ve diğer kesimlerin çalışmalarıyla birleşerek ortak bir sonuç ortaya çıkarılması hedefleniyor.