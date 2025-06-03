Ticaret Bakanı Bolat: Enflasyon Yüzde 20'lere Gerileyebilir

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, enflasyonda yıl sonuna doğru yüzde 20'li rakamların ufukta belirdiğini belirterek, istikrarlı ve öngörülebilir bir ekonomik yapıda, sürdürülebilir, dengeli ve ihracata dayalı büyüme hedefleri doğrultusunda ilerlemenin devam ettiğini vurguladı. Ekonomideki tüm aktörlerin hesaplarını bu olumlu gelişmelere göre yapmaları gerektiğini ifade etti. Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mayıs ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.

Enflasyonda Son Durum

Mayıs ayında enflasyonun aylık yüzde 1,53, yıllık ise yüzde 35,41 ile yaklaşık son 42 ayın en düşük seviyesine gerilediğine dikkat çeken Bolat, böylelikle Mayıs 2024'e kıyasla enflasyonun son 12 ayda 40 puandan fazla düştüğünü belirtti. Geçen yılın ocak-mayıs döneminde aylık enflasyonların ortalamasının yüzde 4,2 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 2,9 olduğunu aktardı.

Enflasyondaki İstikrarlı Düşüş

Son 12 aydır aylık enflasyon hızının bir önceki yıldan daha düşük gerçekleştiğini ve böylece yıllık enflasyonun 12 aydır sürekli ve istikrarlı düşüş içinde seyrettiğini vurgulayan Bolat, şu değerlendirmelerde bulundu:

2024 sonunda yüzde 44,4 olarak gerçekleşen yıllık enflasyon, bu yılın beşinci ayı itibarıyla yüzde 35,4'e inmiştir.

olarak gerçekleşen yıllık enflasyon, bu yılın beşinci ayı itibarıyla inmiştir. Kayıt edilen bu olumlu gelişme, yıl sonunda enflasyonun Merkez Bankası'nın tahmin patikasına uyumlu şekilde yüzde 20'li oranlara gerileyeceğini göstermektedir.

gerileyeceğini göstermektedir. Tüm ekonomik aktörlerin enflasyondaki bu düşüşe göre planlamalarını yapmasıyla dezenflasyon süreci daha da kuvvetlenecek ve finansman maliyetleri ile miktarındaki iyileşmeler de dezenflasyon sürecindeki hıza uyumlu bir şekilde gerçekleşecektir.

Mücadele ve Alınan Tedbirler

Bakanlık olarak uygulanan politikalar ve alınan tedbirlerle dış ticaret ve cari işlemler açığını düşürerek makro-finansal istikrarı güçlendirmeye ve enflasyonun düşürülmesine katkı sağlamaya devam edeceklerini belirten Bolat, iç ticarette hem vatandaşların fahiş fiyat artışları sonucu mağdur olmasını engellemek hem de piyasada adil ve şeffaf bir ticaret düzenini tesis etmek amacıyla mücadeleye kararlılıkla devam ettiklerini söyledi.

Ekonomik Büyüme ve Dezenflasyon Programı

Kurban Bayramı öncesi ihracat rekoru ve 19 çeyrektir devam eden ekonomik büyüme sonrası üçüncü müjdeli haberin de enflasyondaki düşüşle geldiğini vurgulayan Bolat, aylık enflasyonlardaki umut verici gerilemelerin güçlü dezenflasyon programındaki kararlılığı yansıttığını ifade etti. Ekonomik temellerle açıklanamayacak şekilde fahiş fiyat artışlarına yönelenlerin ve adil rekabet koşullarını bozmaya tevessül edenlerin üzerine gidilmeye devam edileceğini belirtti.

Enflasyon oranında bu yıl sonuna doğru yüzde 20'li rakamlar ufukta belirmiştir. İstikrarlı ve öngörülebilir bir ekonomik yapıda, sürdürülebilir, dengeli ve ihracata dayalı büyüme hedefleri doğrultusunda ilerleme devam etmektedir. Ekonomideki tüm aktörlerin hesaplarını bu olumlu gelişmelere göre yapmaları gerekir.



