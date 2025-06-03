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Bakan Tekin: Eğitim Süreçlerimiz Canlı ve Değişken Olmalı

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Eğitim ve öğretim süreçlerimizin dinamik olmasını istiyoruz. Statik, durağan bir yapının bizi dünyadaki muadillerimizle rekabet etme ortamından uzaklaştıracağına inanıyoruz" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 03 Haziran 2025 15:42, Son Güncelleme : 03 Haziran 2025 17:48
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Bakan Tekin: Eğitim Süreçlerimiz Canlı ve Değişken Olmalı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim ve öğretim süreçlerinin dinamik olmasını istediklerini belirtti. Statik ve durağan bir yapının, Türkiye'nin dünyadaki muadilleriyle rekabet etme ortamından uzaklaşmasına neden olacağına inandığını vurguladı. Bu kapsamda, eğitimde sürekli yenilik ve gelişim hedefleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu'nda düzenlenen 1'inci Uluslararası Eğitim Kongresi kapsamında, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulanma süreci değerlendirildi ve elde edilen sonuçlar analiz edildi. Kongrenin açılışında konuşan Bakan Tekin, 2014 yılı Kasım ayında gerçekleştirilen 1'inci Eğitim Felsefesi Kongresi'nin bu sürecin başlangıç noktası olduğunu ifade etti.

Bakan Tekin, eğitimde felsefi ve metodolojik değişikliklerin takip edilmesinin önemine değindi ve 2014 yılından bu yana çeşitli çalıştaylar, toplantılar ve organizasyonlarla bir dönüşüm sürecinin başlatıldığını söyledi. Bugün ise bu dönüşüm sürecinin uygulamaya yönelik ilk yılının değerlendirildiğini belirtti.

Çalıştaylar ve Akademik Katkılar

Bakan Tekin, çalıştaylarda bakanlık birimleri dışında bilimsel çalışma yapan akademisyenlerin de değerlendirmelerinin alınacağını açıkladı. Eğitim ve öğretim süreçlerinin dinamik tutulmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

  • Statik ve durağan yapıların rekabet gücünü azalttığına inanılıyor.
  • Yaz aylarında ilgili genel müdürlükler ile Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı süreçle ilgili revizeler yapacak.
  • Geri dönüşler ve değerlendirmeler, eğitim sisteminin gelişimi için önemli kabul ediliyor.

Sonuç ve Değerlendirme

Bakan Tekin, alınan geri dönüşlerin büyük önem taşıdığını ve bu doğrultuda eğitim sisteminde gerekli revizelerin yapılacağını belirtti. Süreçte elde edilen veriler ışığında, Türkiye'nin eğitimde daha rekabetçi ve yenilikçi bir yapıya kavuşması hedefleniyor.


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