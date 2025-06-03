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Gıdada karekod uygulaması 28 Temmuz'da başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Gıdada karekod uygulaması 28 Temmuz itibarıyla tüm işletmelerde zorunlu olacak" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Haziran 2025 16:20, Son Güncelleme : 03 Haziran 2025 16:27
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Gıdada karekod uygulaması 28 Temmuz'da başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dünya Gıda Güvenilirliği Etkinliği'nde yaptığı konuşmada, gıdanın tohumdan çatala kadar her aşamasında yer aldıklarını ve bu süreci üç başlık altında topladıklarını ifade etti.

Gıda Güvenliği ve Denetimler

Bakanlık olarak gıda arz güvenliğini sağlamak için üretim, tarım ile sanayi entegrasyonunun sağlanması için kırsal kalkınma yatırımları ve gıdanın kontrol denetim mekanizmasına önem verdiklerini belirten Yumaklı, gıdanın güvenilir olmasının üretimin ilk başladığı yerden izlenerek takip edilmesine bağlı olduğunu vurguladı.

  • 81 ilde güçlü bir denetim altyapısı mevcut.
  • 41 kamu ve 107 özel gıda kontrol laboratuvarı hizmet veriyor.
  • 15 AR-GE merkezi ve 8 binden fazla gıda kontrol görevlisi görev yapıyor.
  • 2024 yılında 1,3 milyondan fazla denetim gerçekleştirildi.
  • 301 işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Pestisit Denetimleri ve Sonuçları

Yumaklı, pestisit konusunda dezenformasyon faaliyetlerine dikkat çekerek, Avrupa Birliği ile tam uyum içinde olduklarını ve bugüne kadar 223 maddenin ürünlerde kullanımını yasakladıklarını belirtti. Son 3 yılda 250 bin pestisit denetimi yapıldığını ve pestisit kalıntı miktarının yüzde 35 azaldığını söyledi. İhracata gidip dönen ürün oranının binde 1 seviyesinde olduğunu, uygunsuz ürünlerin iç piyasaya girişine izin verilmediğini, imha edildiğini veya enerji üretiminde kullanıldığını ifade etti.

Karekod Uygulaması ve Denetim Şeffaflığı

Gıda işletmelerinde en son ne zaman denetim yapıldığı bilgisinin vatandaşlar tarafından görülebilmesi için karekod uygulaması başlatıldı. Karekod bulundurma zorunluluğu 28 Temmuz 2025'te başlayacak. Vatandaşlar, Tarım Cebimde uygulamasıyla işletmeye ait denetim sonuçlarına ulaşabilecekler.

Sektör Temsilcilerinin Görüşleri

Ersin Dilber, vatandaşın sofrasına güvenilir gıdanın temin edilmesi için çalıştıklarını ve tüketici bilincini artırmak amacıyla projeler yürüttüklerini belirtti. Ayşegül Selışık ise gıda denetimlerinin tüketiciler için önemine dikkat çekerek, sektörün sorumluluklarını yerine getirmesinin önemini vurguladı.

Bakan Yumaklı, etkinlik kapsamında coğrafi işaret olarak tescil edilmiş ürünlerin yer aldığı stantları ziyaret etti.


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