Emekli maaş zammı için 5. zam verisi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonlarca memur ve emekli maaş zammını doğrudan etkileyen Mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı.

TÜİK'in verilerine göre, Mayıs ayında aylık enflasyon yüzde 1.53, yıllık yüzde 35.41 olarak gerçekleşti. Böylece, memurun yanı sıra emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarını belirleyen beş aylık enflasyon verileri de netleşmiş oldu.

SGK VE BAĞ-KURLULAR NE KADAR ZAM ALACAK? YÜZDE 15,09

Emekli maaşlarının zam oranı, Ocak ayında yüzde 5,03, Şubat'ta yüzde 2,27, Mart'ta yüzde 2,46, Nisan'da yüzde 3, Mayıs'ta yüzde 1.53 artış gösterdi. Bu verilere göre SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı kümülatif zam oranı şimdiden yüzde 15.09'a ulaştı.

Zam oranının kesinleşmesi için Haziran ayı enflasyon verilerinin de açıklanması bekleniyor. Son verilerle birlikte temmuz ayında maaşlara yansıtılacak toplam zam oranı netleşecek.