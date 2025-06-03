Uzmanı açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?

Arife günü ile birlikte 4,5 gün sürecek olan Kurban Bayramı boyunca Türkiye genelinde sıcak hava hakim olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde görevli Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, Kurban Bayramı boyunca Türkiye genelinde Hava durumuna ilişkin İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Sıcaklıklar cuma günü itibariyle ülke genelinde artmaya başlıyor"

Bayram öncesinde Çarşamba ve Perşembe günü Doğu bölgelerinde yağışların etkisini göstereceğini sonrasında bayram boyunca Türkiye'nin büyük bir bölümünde yağış beklemediklerini ifade eden Yavuz, "Bununla birlikte bayramın 1'nci günü, Doğu Anadolu'nun doğusunda, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yağışlar görülecek. Diğer bölgelerimiz de az bulutlu, açık bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar cuma günü itibariyle ülke genelinde artmaya başlıyor. Cumartesi günü yurt genelinde önemli bir yağış yok. Sadece Doğu Anadolu'nun doğusunda, Hakkari'den Ardahan'a kadar olan kıyı kesimi sınır boyunca dağlık alanlarda hafif mevzi sağanak yağışlarının görülmesini bekliyoruz. Diğer bölgelerimiz yine az bulutlu, açık. Hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin üzerinde, özellikle Batı bölgelerimizde.

"Ülke genelinde yağış beklemiyoruz"

Yavuz, "Pazar günü bu sefer Güney bölgelerimizde, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde dağlık alanlarda ve Hakkari-Van arasında dağlık alanlarda kısa süreli sağanak yağışlar görülecek. Diğer bölgelerimiz yine pazar günü de açık. Yurt genelinde hava sıcaklığı, mevsim normalleri üzerinde. Pazartesi günü de aynı şekilde bir havamız hakim. Ülke genelinde yağış beklemiyoruz. Parçalı bulutlu bir havamız var. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde. Salı gününden itibaren ise yurdun doğu kesimlerinde tekrardan yağışlarının görülmesini tahmin etmekteyiz" dedi.

"Başkent'te 31-32 derecelerin görülmesini tahmin ediyoruz"

Bayram boyunca Ankara'da yağış beklemediklerini ifade eden Yavuz, "Başkent'te gece sıcaklığı 14-15 dereceleri civarında. Hafta sonundan itibaren de sıcaklıkların 30 derecenin üzerinde, 31-32 derecelerin görülmesini tahmin ediyoruz" diye konuştu.

İstanbul'da da önemli bir yağış beklemediklerini ifade eden Yavuz, parçalı ve az bulutlu bir havanın hakim olacağını belirtti. Yavuz, İstanbul'da gece sıcaklıklarının bayram boyunca 14-17 derece arasında değişeceğini, Perşembe ve Cuma günü hava sıcaklıklarının 30 derecelere kadar çıkacağını ifade etti.

İzmir'de de aynı şekilde bayram boyunca yağış beklemediklerini belirten Yavuz, "Az bulutlu, açık bir hava hakim olacak. Gece sıcaklıklar 20-21 dereceler civarında. Gündüz sıcaklıklar ise 33-34 dereceler civarında seyredecek. Genel itibariyle baktığımızda sıcak, yağışsız bir bayram göreceğiz. Sıcak, açık bir hava bayram boyunca hakim olacak. Vatandaşlarımızın özellikle sıcak havaya karşı tedbirli olmalarını istiyoruz bayram süresince" dedi.