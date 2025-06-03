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LGBT Soruşturması Başlatılan Okuldan Açıklama

Üsküdar Amerikan Lisesi, LGBT simgeleri içeren afiş ve reklamlara ilişkin, "Okul yönetiminin bilgisi ve onayı olmaksızın asıldığı tespit edilen görsel kaldırılmış olup, inceleme süreci devam etmektedir." açıklamasını yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Haziran 2025 22:00, Son Güncelleme : 03 Haziran 2025 22:14
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LGBT Soruşturması Başlatılan Okuldan Açıklama

Lise yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, okulda yer aldığı belirtilen bir görselle ilgili kamuoyuna çeşitli haber ve paylaşımların yansıdığı belirtildi.

Açıklamada, "Okul yönetiminin bilgisi ve onayı olmaksızın asıldığı tespit edilen görsel kaldırılmış olup, inceleme süreci devam etmektedir. Üsküdar Amerikan Lisesi, öğrencilerine güvenli ve saygılı bir öğrenme ortamı sunarken, tüm faaliyetlerini Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına uygun olarak sürdürmektedir. Süreci titizlikle yürüttüğümüzü bildiririz." ifadeleri kullanıldı.

- Ne olmuştu?

Milli Eğitim Bakanlığı, veliler tarafından İstanbul'daki Üsküdar Amerikan Lisesi'nde LGBT simgeleri içeren afiş ve reklamların bulunduğuna dair şikayetlerin iletilmesi üzerine okulda denetim yapmıştı.

Denetimlerde, okulda söz konusu simgeleri içeren afiş ve reklamlara yer verildiği belirlenmiş, Bakanlıkça liseye ilişkin inceleme ve soruşturma süreci başlatılmıştı.

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