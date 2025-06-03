Avcılar ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlarının ifadelerine ulaşıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Avcılar Belediye Başkanı Çaykara ile Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Bahçetepe'nin savcılık ifadelerine ulaşıldı.

Çaykara ifadesinde, Aktaş'ın beyanlarında geçen hususları kabul etmediğini söyledi.

Soruşturmaya konu şirketlerin hiçbirini tanımadığını savunan Çaykara, "Aynı zamanda herhangi bir bağlantım ve iştirakim kesinlikle yoktur. Kimseden bir para talebim olmamıştır. Yapıldığı iddia edilen para taleplerinin kesinlikle benimle bir alakası bulunmamaktadır. Benim dışımda gelişen olaylardır." dedi.

Çaykara, Aktaş'ın, "Avcılar Belediyesine 16 aracın verildiği"ne ilişkin iddialarıyla ilgili, "Adaylık sürecimde çok yoğun bir çalışma içerisinde bulundum. Bununla birlikte zaten Avcılar'da parti olarak çok güçlü olmamız bir arada değerlendirildiğinde benim, partimin ya da seçim çalışmalarının bu tür araçlara kesinlikle ihtiyacı yoktur.'' diye konuştu.

Gizlediği ve sakladığı hiçbir şey olmadığını öne süren Çaykara, tüm bildiklerini bütün samimiyetiyle anlattığını söyledi.

Üçüncü kişiler tarafından iddia edilen olaylarla ilgisi olmadığını savunan Çaykara, "İddiaların hiçbirisini kesinlikle kabul etmiyorum. Belediye başkan adayı olarak seçim döneminde sabahın ilk ışıklarında başlayan çalışmalarım, her gün gece yarısı sona erdi. Bu yoğun saha temposu içinde broşür, afiş, araç, bayrak gibi teknik kampanya unsurlarını bireysel olarak yürütmem fiilin mümkün değildir. Seçim kampanyasında Avcılar'da 70-80 araç sahadaydı. Araçlar hangi sokakta çalıştı, kim kullandı, broşürü kim dağıttı, bayrağı kaç genç astı, bunları takip etmem mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Çaykara, seçim sürecinde nakdi bağış kabul etmediğini söyleyerek "Zaten Avcılar Belediyesi partimizin kalesi olup, bu yüksek bütçede bir seçim çalışması yürütme ihtiyacı bulunmamaktadır. Biz seçim çalışmasını, parti örgütü ve gönül veren binlerce partili vatandaşımızla birlikte alın terimizle, emeğimizle yaptık. Bunların hepsi emeğimizi karalamaya yönelik iftiralardır. Kaldı ki söz konusu iddia tarafıma bile yöneltilmemektedir. Muhatabı olmadığım bir suçlamadan dolayı günlerdir gözaltında tutuluyorum. Broşürle, araçla, bayrakla değil halkla ilgilendim." savunmasını yaptı.

- Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Bahçetepe'nin ifadesi

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Bahçetepe ise örgüt elebaşı Aziz İhsan Aktaş'ı tanımadığını öne sürdü.

2019'da CHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı olarak göreve başladığını anlatan Bahçetepe, "Herhangi bir belediyeden değil, bizzat CHP Genel Merkezinden ilçe başkanlıklarına araç tahsisi yapılır. Bu tahsis lojistik destek amacıyladır. Aktaş'ın kardeşine ait olduğu tespit edilen 06 CMM 944 plaka sayılı, beyaz renkli Renault marka araç şahsıma değil, başında bulunduğum ilçe başkanlığına tahsisen verilmiştir." dedi.

Bahçetepe, aracın ne kadar süre ilçe başkanlığında kaldığını bilmediğini belirterek "Bu araç maske ya da tekerlekli sandalye gibi yardımlarda kullanılmıştır. Şahsıma ait değil kamu hizmetinde faaliyette bulunulmuştur. Bu araç pandemi döneminde kullanılmış, zaman zaman bizim ilçemize gelip, tekrar parti koordinasyonuna gitmişliği olmuştur. Ocak 2024'te Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adaylığım açıklandıktan sonra hem araçla hem de ilçe başkanlığıyla bir alakam kalmamıştır." diye konuştu.

Yerel seçimlerin ardından 5 Nisan 2024'te mazbatasını alarak belediye başkanlığına atandığını söyleyen Bahçetepe, "Partim adına oturmuş olduğum başkanlık koltuğunda birçok STK, esnaf ya da tüzel kişileri temsilen şahıslarla görüşme gerçekleştirdim. Özer Ayık'ı (şüpheli) yine bu kapsamdaki görüşmelerim sırasında tanıdım. Kendisiyle iki kere belediye binasında görüştüm. Kendisini bir akaryakıt firmasının yöneticisi olarak bilirim. Tarafıma 300 bin dolar verdiği iddiası gerçek dışıdır." savunmasını yaptı.

Bahçetepe, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.