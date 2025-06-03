Gümüşhane'de kene ısırması sonucu bir kişi öldü

Kelkit'in Deredolu beldesinde yaşayan Niyazi D. (75) tarlada çalışırken kene tarafından ısırıldı. Bir süre sonra fenalaşan adam, yüksek ateş ve kanama şikayetleri ile Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı adam buradan da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yaklaşık 15 gün süren tedavi sürecine rağmen Niyazi D. hayatını kaybetti.

Niyazi D.'nin cenazesi, dün öğle saatlerinde Deredolu beldesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.