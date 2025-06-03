Ekmek pişirme tandırına düşen 2 yaşındaki çocuk öldü
Kars'ın Kağızman ilçesinde tandıra düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Haziran 2025 18:38, Son Güncelleme : 03 Haziran 2025 18:48
İlçeye bağlı Çallı köyü Bayam mezrasında, 2 yaşındaki Kumsal Köksüz, dengesini kaybederek ekmek pişirilen tandıra düştü.
Annesi tarafından tandırdan çıkartılan Köksüz, haber verilen sağlık ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Köksüz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.