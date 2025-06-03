Öğretmenlerin İller Arası Yer Değiştirme Sonuçları Açıklandı
2025 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları açıklandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Haziran 2025 19:33, Son Güncelleme : 03 Haziran 2025 19:54
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları açıklandı.
MEB'den yapılan açıklamaya göre sonuçlar, "personel.meb.gov.tr" adresinde yayımlandı.
Ataması gerçekleşen öğretmenler, ilişik kesme işlemlerini 27 Haziran'dan itibaren yapabilecek.
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